اليوم السابع
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أمن الجيزة يكشف هوية المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا بمدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 09:21 م
أمن الجيزة يكشف هوية المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا بمدينة 6 أكتوبر حبس- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من كسف غموض سرقة مشغولات ذهبية من فيلا بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن خادمة تعمل بالفيلا وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها.


ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سرقة مشغولات ذهبية من فيلا بمدينة 6 أكتوبر.


بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى تورط خادمة تعمل بالفيلا في السرقة، وبضبطها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.







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مدينة أكتوبر

امن الجيزة




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