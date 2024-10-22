أمن الجيزة يكشف هوية المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا بمدينة 6 أكتوبر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من كسف غموض سرقة مشغولات ذهبية من فيلا بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن خادمة تعمل بالفيلا وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سرقة مشغولات ذهبية من فيلا بمدينة 6 أكتوبر.
بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى تورط خادمة تعمل بالفيلا في السرقة، وبضبطها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
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