أمن الجيزة يكشف هوية المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من كسف غموض سرقة مشغولات ذهبية من فيلا بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن خادمة تعمل بالفيلا وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سرقة مشغولات ذهبية من فيلا بمدينة 6 أكتوبر.



بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى تورط خادمة تعمل بالفيلا في السرقة، وبضبطها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.