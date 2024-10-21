هل تتناول أكثر من ملعقة ملح في اليوم؟.. اعرف تأثيره على صحتك

كتبت فاطمة خليل

توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بأن يستهلك البالغون أقل من 2000 مجم / يوم من الصوديوم (ما يعادل أقل من 5 جرامات من الملح (أقل بقليل من ملعقة صغيرة) في اليوم، ومع ذلك، يميل الكثير من الناس إلى استهلاك كميات كبيرة من الملح، في هذا التقرير نتعرف على ما يحدث لجسمك عندما تستهلك كميات كبيرة من الملح، بحسب موقع "تايمز ناو".

تأثير الإفراط في استهلاك الملح على صحتك

يلعب الملح دورًا مهمًا في العديد من وظائف جسمك، فهو يساعد في الحفاظ على توازن السوائل ووظيفة الأعصاب وانقباض العضلات.



يتكون الملح في المقام الأول من كلوريد الصوديوم وهو معدن أساسي لجسم الإنسان.



في السطور التالية نتعرف على تأثير تناول أكثر من ملعقة ملح في اليوم وتشمل:

ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي استهلاك أكثر من 5 جرامات من الملح يوميًا إلى احتباس جسمك لمزيد من الماء، ويزيد هذا السائل الزائد من ضغط الدم، وبالتالي زيادة العبء على القلب والشرايين وهذا يؤدي في النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم.

الضغط على الكلى

تقوم الكلى بتصفية الملح الزائد من الدم، عند تناول الكثير من الملح، يتعين على كليتيك العمل بجهد أكبر، وبمرور الوقت، يمكن أن يقلل هذا من كفاءتهما، وقد يؤدي هذا أيضًا إلى احتباس السوائل والتورم وزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى.

الانتفاخ واحتباس الماء

يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى احتباس الجسم لمزيد من الماء، وبالتالي، يتسبب في احتباس الماء، وينتج عن هذا الانتفاخ والتورم وعدم الراحة، خاصة في اليدين والقدمين والوجه.

خطر الإصابة بأمراض القلب

يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى ارتفاع ضغط الدم وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي الضغط الإضافي على الأوعية الدموية والقلب إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

اختلال توازن المعادن

الصوديوم هو معدن أساسي يساعد في موازنة السوائل في جسمك، يمكن أن يؤثر الإفراط في تناول الملح على هذا التوازن، مما يتسبب في ظهور أعراض مثل الصداع والارتباك وتشنجات العضلات.

الجفاف

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى دفع جسمك إلى استخدام الماء من خلاياك لموازنة مستويات الصوديوم، وقد يجعلك هذا تشعر بالعطش والجفاف، حيث يحاول جسمك موازنة الملح الزائد.

خطر الإصابة بهشاشة العظام

إن تناول كميات زائدة من الملح قد يؤدي إلى فقدان الكالسيوم من خلال التبول، وبمرور الوقت، قد يؤدي هذا إلى إضعاف العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، وخاصة لدى كبار السن، حيث يعد الكالسيوم مهمًا للحفاظ على صحة العظام.

مشاكل المعدة

كما ارتبط تناول كميات كبيرة من الملح بزيادة خطر الإصابة بمشاكل المعدة، بما في ذلك سرطان المعدة. يمكن أن يؤثر الملح الزائد على البطانة الداخلية للمعدة ويساعد في نمو بكتيريا الملوية البوابية التي ترتبط بقرحة المعدة والسرطان.