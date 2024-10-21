هذه هى أعراض التسمم بالنحاس وتظهر على الجسم

كتبت مروة محمود الياس

النحاس عنصر من أهم عناصر الطعام التي تدعم جسم الإنسان، وهي مسئولة بشكل كبير على تعزيز عملية الهضم وامتصاص العناصر الأخرى من الطعام، فكثير من الأكلات تحتوى على هذا العنصر المهم الذى يدعم صحة الجسم العامة، ويعزز من عمل أجهزته ووظائفه.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن عنصر النحاس لابد وأن يتناوله الإنسان بحرض في أكلاته، على الرغم من أن الجسم يتخلص منه أولاً بأول، ولكن الإسراف في تناول الطعام الذى يحتوى عليه قد يؤثر بالسلب على صحة الجسم وقد يتسبب في مشكلة تركيز حاد للنحاس وتسمم به في حالات نادرة.

النحاس عنصر يمكن للكميات الكبيرة منه أن تسبب التسمم، والتي من أهم أعراضها:

الغثيان والرغبة الشديدة في القئ

آلام بالبطن حادة

التقيؤ والرغبة في القئ الميتمر

الإسهال الحاد

ومن أبرز الأطعمة الصحية التي يجب ترشيد الكميات التي نتناولها منها، ولكن لا يجب أبدًا تجنبها:

الكبد بأنواعه البقرى والدواجن

المأكولات البحيرية بأنواعها خاصة السلطعون

الفطر الطازج صحى ولكن لا يصح الإفراط فيه

اللحوم والدواجن يجب تناولها بتوازن

الحبوب الكاملة كالعدس والحمص

ويفضل على الدوام الاهتمام بالالتزام بحصة صغيرة من كل نوعيات الطعام، والمجموعات الغذائية، فمجموعات الكربوهيدرات، والبروتين والفواكه والخضروات، وكذا العناصر والفيتامينات، فلابد من معادلة وتوازن النسب، فلا يصح تناول كميات كبيرة من الطعام المحتوى على النحاس على سبيل المثال، وبجانبه مكملات غذائية تحتى على النحاس أيضًا بكميات كبيرة، فلابد من المتابعة لدي مختص عند تناول المكملات الغذائية أيضًا.