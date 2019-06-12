أعراض مشاكل المعدة منها الغثيان والمغص

كتبت نهير عبد النبى

على الرغم أن هناك أنواع كثيرة من أمراض ومشاكل المعدة إلا أن أعراضها متشابهة فى الألم والغثيان ومن أبرز مشاكل المعدة " التهاب القولون، والتهاب الأثنى عشر، التهابات جدار المعدة، النزلة معوية، سرطان المعدة"، وغيرها من المشاكل الأخرى.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك أعراض تدل على إصابتك بمشاكل فى المعدة وهى:



مشاكل المعدة

1: الشعور بالغثيان والقئ المستمر.

2:المغص الشديد وألم فى المعدة.

3: عدم القدرة على تناول الطعام مع الشعور بالشبع المستمر.

4: فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

5:عسرالهضم واضطرابات شديدة مثل الاسهال والإمساك والانتفاخ والغاز.

6: الشعور بحرق شديد فى المعدة.

7:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

8:فقدان شديد فى الشهية والوزن.

9: تغيير فى لون البراز فيتحول إلى اللون الداكن.

10: ظهور دم فى القئ.

عند ظهور أى من العلامات يجب زيارة الطبيب لتشخيص الحالة ومعرفة سببها وتناول الأدوية المناسبة لها، وهناك بعض النصائح للوقاية من مشاكل المعدة وهى:



المعدة

1:يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية ومنها الخضروات والفواكه.

2: تجنب تناول الأطعمة الدسمة والحارة، فهى تزيد من التهابات ومشاكل المعدة.

3:تجنب التدخين وتناول المشروبات الكحولية، لأنها تسبب مشاكل والتهابات فى المعدة.

4:الاهتمام بشرب الاعشاب الطبيعية مثل الزنجبيل والينسون والعصائر الطبيعية بدلا من الكحوليات والمشروبات الغازية.

5:ممارسة التمارين الرياضية، حيث انها تحد من خطر الاصابة بالأمراض.