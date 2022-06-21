تناول هذه الأطعمة لعلاج الإسهال بشكل طبيعى

كتبت فاطمة خليل

الإسهال من المشاكل الشائعة لدى الكثيرين، ويرتبط بأعراض أخرى مثل: فقدان الشهية ، والضعف، والارتباك، والدوخة، والحمى، والتعب وآلام في البطن، ويمكن أن يؤدي تناول وجبات غير مطهية جيدًا أثناء المعاناة من المرض إلى تفاقم الأعراض، نتيجة لذلك يجب أن تكون شديد الحذر بشأن ما يجب أن تأكله وما يجب تجنبه عند حدوث الإسهال، فى هذا التقرير نتعرف على أطعمة يجب تناولها أو تجنبها عند الإصابة بالإسهال، بحسب موقع "health".

يمكن أن يكون الإسهال ناتجًا عن مجموعة متنوعة من الأشياء، من أنفلونزا المعدة إلى وجبة معينة أو طعام لا يناسبك، يمكن أن تختلف الأسباب. نظرًا لأن ما تأكله يلعب دورًا مهمًا ، فمن المهم معرفة الأطعمة التي يجب تناولها والتي يجب تجنبها عندما يكون لديك إسهال.

الأطعمة التي يجب تناولها عند الإصابة بالإسهال يجب على الأشخاص الذين يتعاملون مع الإسهال أن يختاروا الأطعمة اللطيفة على المعدة يمكن للأطعمة الغنية بالتوابل أن تهيج الأمعاء وتؤدي إلى تفاقم الحالة الأطعمة اللطيفة سهلة الهضم وتساعد على امتصاص الماء من البراز.

اتبع نظام أكل BRAT (الموز والأرز والتفاح والخبز المحمص) في جميع الأوقات هذه هي الأطعمة الصحية التي يجب تناولها لأي مرض في الجهاز الهضمي ، وليس فقط الإسهال.

العناصر اللطيفة الأخرى التي تتوافق بشكل جيد مع أطعمة BRAT هي البطاطا المسلوقة والمقرمشات والحبوب الدافئة مثل الشوفان.

بدلًا من تناول وجبات ثقيلة قليلة على مدار اليوم ، تناول عدة وجبات صغيرة لحماية جهازك الهضمي من الإرهاق.

السوائل مطلوبة أيضًا للتعافي. اشرب الكثير من الماء على مدار اليوم وكوبًا آخر من الماء بعد كل حركة أمعاء رخوة. يمكنك اختيار المشروبات مثل الحساء أو ماء جوز الهند للمساعدة في التعافي وتقليل الجفاف.



الأطعمة التي يجب تجنبها عندما تكون مصابًا بالإسهال هناك بعض الأشياء التي يجب تجنبها إذا كان لديك إسهال قد تزعج هذه الأطعمة معدتك ، مما يؤدي إلى تفاقم الإسهال أو استمراره لفترة أطول.

-الأطعمة المقلية أو الزيتية أو المصنعة أو الحارة أو الدهنية ممنوعة منعا باتا.

- يجب أيضًا تجنب الفواكه الحمضية والخضروات النيئة والأطعمة غير النباتية ومنتجات الألبان والمشروبات الغازية والكافيين.

- البصل والذرة والأناناس والعنب والتوت الخالي من البذور والمحليات الصناعية كلها أطعمة يجب تجنبها.