بداية.. مبادرة رئاسية غير مسبوقة تهتم بالطفل من عمر يوم حتى الحضانة

كتبت ندى سليم

يهدف المشروع القومي "بداية جديدة لبناء الإنسان" إلى تعزيز تنشئة الطفل من عمر يوم، حيث تحرص تلك المبادرة على تأمين تغذية سليمة للطفل تمكنه من النمو والتطور بشكل صحي وسليم، وتحرص أيضا المبادرة على مواجهة الأمراض التي تؤثر على صحة الطفل في تأسيسه البدني والصحي، مثل تقليل معدلات الأنيميا والتقزم وسوء التغذية، وتخفيض معدلات وفيات الرضع وحديثي الولادة، والأطفال تحت سن الخامسة.

وقد أولت مبادرة بداية اهتماما ورعاية كبرى لحماية حقوق الطفل في أسرة واعية وحمايته من العنف، كما تهدف تلك المبادرة إلى رفع معدلات التحاق الأطفال بالتعليم قبل المدرسي، بجانب تبني برامج تهدف لتنشئة الأطفال بشكل بدني سليم لبناء جيل رياضي معافي بدنيًا وصحيًا.

وتهدف المبادرة مرحلة عمرية ذهبية تبدأ من عمر قبل 6 سنوات، حيث تهدف لتحسين الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية للأطفال، وتشمل المبادرة أيضا تبنى وزارة الثقافة التمكين الثقافي للوالدين ورفع الوعي بأهمية هذه الفترة من خلال وضع برامج تثقيفية وندوات توعوية ذات الصلة، كما تهدف لخلق مناخ صالح لتربية إيجابية وتطورية عالية الجودة تعمل على تحفيز قدرات الطفل على التعلم مع بداية نشأته.