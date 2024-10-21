أعراض جسدية للاكتئاب تؤثر على صحتك و4 نصائح أساسية

كتبت مروة محمود الياس

الاكتئاب هو اضطراب يؤثر على سلامة الجسم وصحته، ويؤثر أيضا على سلامته النفسية، وفقا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن الاكتئاب يسبب الكثير من الاضطرابات الجسدية، فهو لا يؤثر على السلام النفسى فحسب، بل يؤثر بشكل مباشر على الصحة الجسدية وسلامة الأعضاء كذلك ووظائف الجسم.

وفقا للتقرير فإن الاكتئاب يسبب الكثير من اضطرابات النوم الحادة التي تسبب للجسم حالة من الوهن والخمول والضعف العام، كما يتسبب فى:



1. قد يعانى البعض من اضطراب في الصدر، وآلام فيه وأوجاع، بين الحين والآخر غير مبررة ولا سبب جسدى أو مرضى لها.

2. قد يؤثر الاكتئاب على حالة القلب ويتسبب بالفعل في اضطراب ضربات القلب وخفقانه.

3. آلام حادة بالعضلات والمفاصل، آلام عضوية حقيقية دون سبب مرضى، فهذا الاكتئاب يزيد من الرسائل الواصلة للدماغ مما يزيد من الشعور بالألم لدى المصابين به أضعاف من لا يعانون منه.

4. اضطرابات حادة بالمعدة والجهاز الهضمى، فالاكتئاب يؤثر وبشدة على المعدة وحالتها، فهو يسبب أوجاع بالمعدة وقد يسبب شعورا حادا بالغثيان، من اضطرابات إخراجية وإسهال شديد، مع اضطرابات بالإخراج وإمساك أيضا شديد الحدة.

5. عسر هضمى شديد.

6. آلام بالرأس حادة من المشكلات التي يعانيها أغلب من يعانون من الاكتئاب والحزن، فهو يتسبب في الإصابة بالصداع النصفى بشكل خاص ويصبح من يعانى منه عرضة لأوجاع واضطرابات الرأس أكثر من غيره.

7. نقص في الوزن شديد، نتيجة فقدان الشهية المرضى، فهو من العلامات الواضحة التي يعانى منها البعض، وقد يعانى البعض على النقيض من الشره المرضى والإفراط في تناول الطعام مما يزيد من الوزن بشدة.

8. آلام شديدة في الظهر شديدة، فمن يعانى الاكتئاب يشعر بألم الظهر والرقبة والعضلات بشكل مضاعف عن الأصحاء.

9. الشعور بألم العضلات الناتج عن الرياضة بشكل مضاعف عن الأصحاء الذين يمارسون الرياضة.

ونصح التقرير بضرورة السيطرة على اضطراب الاكتئاب من خلال:



البحث وراء السبب والعرض على مختص نفسى دون إهمال

البعد عن التوتر العصبى والضغوط النفسية

مزاولة نشاطات مختلفة وهوايات محببة

البحث عن أهداف والخروج من دائرة الحزن والاكتئاب