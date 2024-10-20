فوائد صحية للاستيقاظ مبكرا فى نفس الموعد يوميا

كتبت مروة هريدى

إن اتباع روتين نوم منتظم يمكن أن يساعد في تحقيق الحد الأدنى من النوم الذي يحتاجه معظم البالغين كل ليلة وهو 7 ساعات على أقل تقدير، إن تحديد وقت منتظم للاستيقاظ له مزايا أكثر بكثير مما قد تدركه، وهو أمر ضروري لنوم صحي، ومن المفيد تطوير ممارسة الاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حيث يمكن أن يعزز بشكل كبير من جودة نومك وكذلك أداؤك البدني والعقلي أثناء النهار، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

فيما يلى.. فوائد الاستيقاظ يوميًا فى نفس التوقيت صباحًا:



نوم أفضل في الليل



في الواقع، سوف تنام بشكل أفضل في الليل إذا استيقظت في نفس الوقت كل يوم، إن الاتساق أمر ضروري للدورة اليومية التي تتبعها أجسامنا، فالأمر الذى يساعد في التحكم في دورات النوم والاستيقاظ هو وقت الاستيقاظ المنتظم، حيث يبدأ جسمك في إظهار مؤشرات النوم في ساعة محددة من الليل إذا استيقظت في وقت محدد في الصباح، وهذا يضمن أن جدول نومك يسير بشكل منتظم.

الاتساق والروتين



يساعد وقت الاستيقاظ المنتظم في تحسين الإنتاجية اليومية بشكل عام.

تجنب اضطراب المواعيد الاجتماعية



يمكن أن تؤثر جداول النوم غير المنتظمة، وخاصة في عطلات نهاية الأسبوع، سلبًا على الصحة، وتمنع أوقات الاستيقاظ المنتظمة هذا الاضطراب.

كسر عادة الغفوة



قد يبدو زر الغفوة في المنبه الخاص بك، أقل جاذبية إذا كنت تعلم أنه يتعين عليك الاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، ويمنعك استخدام زر الغفوة بشكل متكرر من الحصول على نوم جيد ليلًا والاستمتاع بصباح هادئ دون استعجال في إنجاز مهامك.

بجانب ذلك، يوفر الاستيقاظ من النوم في توقيت محدد كل صباح العديد من المزايا الأخرى، حيث يمنحك النشاط وقلة الخمول، يُخفف الآرق، لم تعد تشعر بالحرمان من النوم، تتجنب القيلولة في ساعات النهار، قد يقل اعتمادك على مشروبات الكافيين مثل القهوة، ويعزز اليقظة، ويصبح التركيز أكثر حدة، ويُعزز المزاج، ويُقلل الانفعال، ويدعم وظيفة المناعة، وكل ذلك مجرد فوائد قليلة من مزايا الالتزام بوقت استيقاظ محدد.

كيفية تحديد وقت الاستيقاظ؟



إن اختيار وقت استيقاظ واقعي أمر ضروري أولاً، حيث يجب أن يكون وقت الاستيقاظ واحد سواء كان في أيام العمل وحتى العطلات في نهاية الأسبوع ، يجب الحصول على 15 إلى 30 دقيقة من أشعة الشمس عند الاستيقاظ، ويمكن أن يساعد في تقوية الساعة الداخلية لجسمك، مما يُحسن جودة نومك في الليل ويقظتك في الصباح.