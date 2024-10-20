حصاد الصحة 2024.. ابتكار أول لقاح في العالم للوقاية من السرطان

كتبت فاطمة خليل

شهد عام 2024 عددًا من الابتكارات الطبية والأبحاث والدراسات الجديدة التى تأتي بمثابة خطوة فى طريق العلم وتسهيل اكتشاف الأمراض مبكرًا وعلاجها، ومن خلال سلسلة "حصاد الصحة 2024" جمعنا أبرز الابتكارات والأبحاث العلمية ومن بينها ابتكار أول لقاح فى العالم للوقاية من السرطان.

وبحسب موقع world forum قد يتمكن آلاف مرضى السرطان في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا قريبًا من الوصول إلى تجارب علاج لقاح جديد، تم تصميمه لتحضير الجهاز المناعي لاستهداف الخلايا السرطانية وتقليل خطر تكرار الإصابة.

ومن المأمول أيضًا أن تنتج هذه اللقاحات آثارًا جانبية أقل من العلاج الكيميائي التقليدي، انضمت ثلاثون مستشفى إلى منصة إطلاق لقاح السرطان، والتي تطابق المرضى مع التجارب القادمة باستخدام نفس تقنية mRNA الموجودة في لقاحات كورونا الحالية.

سيتلقى أكثر من 200 مريض من المملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا والسويد ما يصل إلى 15 جرعة من اللقاح المخصص، ومن المتوقع أن تكتمل الدراسة بحلول عام 2027.



وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC فإن المملكة المتحدة أجرت تجارب مهمة لأول لقاح mRNA "شخصي" في العالم ضد أخطر أشكال سرطان الجلد - الورم الميلانيني.



وهو يعتبر أول لقاح للوقاية من مرض السرطان، وكان مصمما لمساعدة جهاز المناعة على التعرف على أي خلايا سرطانية متبقية والقضاء عليها.

تستخدم الحقنة، mRNA-4157 (V940)، نفس التكنولوجيا المستخدمة في لقاحات كورونا الحالية ويتم اختبارها في تجارب المرحلة الثالثة النهائية.

ويعطي أطباء مستشفيات جامعة لندن (UCLH) هذا الدواء إلى جانب دواء آخر، وهو pembrolizumab أو Keytruda، والذي يساعد أيضًا الجهاز المناعي على قتل الخلايا السرطانية.

العلاج المشترك، الذي تصنعه شركة Moderna وMerck Sharp and Dohme (MSD)، غير متاح بشكل روتيني على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، خارج التجارب السريرية.

كما يجربه خبراء في بعض البلدان الأخرى، بما في ذلك أستراليا، على المرضى، لجمع المزيد من الأدلة ومعرفة ما إذا كان ينبغي طرحه على نطاق أوسع.

اللقاح مخصص - مما يعني أن تركيبته تتغير لتناسب المريض حسب حالته.

تم إنشاؤه لمطابقة التوقيع الجيني الفريد لورم المريض ويعمل عن طريق توجيه الجسم لصنع بروتينات أو أجسام مضادة تهاجم العلامات أو المستضدات الموجودة فقط على تلك الخلايا السرطانية.

وقالت الدكتورة هيذر شو، المحققة في مستشفيات جامعة لندن، إن اللقاح لديه القدرة على علاج الأشخاص المصابين بسرطان الجلد الخبيث، ويجري اختباره على أنواع أخرى من السرطان - أورام الرئة والمثانة والكلى.

وتابعت: "هذا أحد أكثر الأشياء الرائعة التي رأيناها منذ فترة طويلة حقًا".

"لقد تم تصنيعه خصيصًا للمريض - لا يمكنك إعطاء هذا للمريض التالي في الصف لأنك لن تتوقع أن يعمل إنه مخصص حقًا".



يهدف الجزء البريطاني من التجربة الدولية إلى تجنيد ما لا يقل عن 60-70 مريضًا عبر ثمانية مراكز، بما في ذلك لندن ومانشستر وإدنبرة وليدز.



