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حياة كريمة: شاركنا بجناح كامل فى معرض تراثنا ممثلين لكل المحافظات

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:26 م
حياة كريمة: شاركنا بجناح كامل فى معرض تراثنا ممثلين لكل المحافظات حياه كريمه
كتب أحمد عرفة

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قالت هند جلال عضو قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة في حياة كريمة، إن تنظيم معرض تراثنا يعكس اهتمام مصر بالحرف اليدوية ويكشف حجم عظمة الحضارة المصرية، وتنوع الأنشطة الحرفية في مصر.

وأضافت عضو قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة في حياة كريمة، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة مساء دى إم سى، أن المؤسسة شاركت بجناح كامل ممثلين لكل المحافظات التي تتواجد بها حياة كريمة.

وأوضحت عضو قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة في حياة كريمة،  أن المبادرة عرضت في المعرض مشغولات يدوية وتصنيع المفروشات والمنتجات اليدوية والسجاد اليدوى، متابعة: ليس أول نعرض منتجاتنا، بل عرضناها في حدث فريد هو منتدى شباب العالم.

ولفتت عضو قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة في حياة كريمة، إلى أن المبادرة تهتم بالتمثيل الاقتصادى للشباب والمرأة، وهذا يخدم فكرة التمكين الاقتصادى ولا نتوقف على تدريب فقط.


حياه كريمه

تراثنا

هند جلال

مصر

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