بايدن: لا أدعم هجوما إسرائيليا على المواقع النووية الإيرانية

محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه لا يؤيد توجيه ضربات إلى المواقع النووية الإيرانية ردًا على هجوم طهران الصاروخى على تل أبيب.

وأضاف "بايدن" فى تصريحات قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية، أنه من المنتظر فرض المزيد من العقوبات على إيران، مشيرًا إلى أنه سيتحدث قريبًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وقال بايدن: "سنناقش مع الإسرائيليين ما سيفعلونه، لكننا جميعا (دول مجموعة السبع) نتفق على أن تل أبيب لديها الحق فى الرد ولكن يجب أن تستجيب بشكل متناسب".

يذكرأن، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن إسرائيل دفعت إيران للرد بعد تصعيد الوضع في لبنان.

وأضاف رئيس إيران، في كلمة من قطر نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "سنرد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا".

وأوضح الرئيس الإيرانى: "ما تقوم به إسرائيل هو توسيع لدائرة العنف".

وأطلقت إيران أكثر من 180 صاروخًا باليستيا على إسرائيل، الثلاثاء، فى خطوة وصفها بايدن سابقا بأنها "غير فعالة". ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران ثمن الهجوم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رد إسرائيل من المرجح أن يكون أكثر حدة هذه المرة، مشيرة إلى أنها قد تستهدف المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية.

وجاء الهجوم الصاروخى الإيرانى ردًا على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسى السابق لحركة حماس إسماعيل هنية فى طهران بنهاية يوليو الماضي، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثورى عباس نيلفروشان فى غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت فى 27 سبتمبر الماضي، وفق بيان للحرس الثورى الإيراني.