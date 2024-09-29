اليوم العالمى للقلب 2024.. تعرف على أهم الأمراض التى تصيب القلب

كتبت أمل علام

تحتفل منظمة الصحة العالمية اليوم الموافق 29 سبتمبر باليوم العالمى للقلب، موضحة، إنه يمكن الوقاية من معظم أمراض القلب والأوعية الدموية بمعالجة عوامل الخطر السلوكية والبيئية المسبّبة لها، مثل التدخين والنظام الغذائي غير الصحّي والسمنة والخمول البدني وتعاطي الكحول وتلوّث الهواء.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه من الضروري الكشف عن أمراض القلب والأوعية الدموية في أسرع وقت ممكن لكي يتسنى الشروع في تدبيرها علاجياً بفضل المشورة الطبّية والأدوية.

وأوضحت المنظمة، أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي مجموعة اضطرابات تصيب القلب والأوعية الدموية، وهي تشمل ما يلي:

داء القلب الإقفاري..

مرض يصيب الأوعية الدموية التي تغذي عضلة القلب..

مرض الأوعية الدموية الدماغية..

مرض يصيب الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ..

مرض الشرايين المحيطية ..

مرض يصيب الأوعية الدموية التي تغذي الذراعين والساقين..

داء القلب الروماتيزمي..

تلف يصيب عضلة القلب وصماماته بسبب الحمى الروماتيزمية الناجمة عن البكتيريا العقدية.

مرض القلب الخلقي..

عيوب خلقية تؤثر على التطور الطبيعي للقلب وعمله سببها تشوهات في بنية القلب عند الولادة.

خثار او جلطات الأوردة العميقة والانصمام الرئوي..

جلطات دموية تصيب أوردة الساق ويمكن أن تتحرك وتنتقل إلى القلب والرئتين.

وعادة ما تكون النوبات القلبية والسكتات الدماغية حالات حادة تنجم أساساً عن انسداد في الأوردة تمنع الدم من التدفق إلى القلب أو الدماغ، ولعل السبب الأكثر شيوعاً لذلك هو تراكم الرواسب الدهنية على الجدران الداخلية للأوعية الدموية التي تغذي القلب أو الدماغ، كما يمكن أن تحدث السكتات الدماغية بسبب نزيف الأوعية الدموية في الدماغ أو جلطات الدم.