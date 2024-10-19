معهد بحوث الميكانيكا يحصل على شهادة الأيزو 9001-2015

كتبت أسماء نصار

حصل معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء التابع للمركز القومي لبحوث المياه على شهادة الأيزو 9001-2015، وهي معيار عالمي يعترف بجودة أنظمة إدارة الجودة.

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري: "إن حصول معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء على شهادة الأيزو 9001:2015 هو شهادة على التزام المعهد بتقديم خدمات استشارية عالية الجودة، وسوف يساهم هذا الاعتماد في تعزيز ثقة القطاعين الحكومي والخاص في خدمات المعهد".

من جانبه أضاف الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه: "إن حصول المعهد على هذه الشهادة هو إنجاز كبير يعكس جهود العاملين به لتطوير أنظمته وإجراءاته وفقًا لأعلى المعايير الدولية. وسيعمل المركز على دعم المعهد باستمرار لتمكينه من تقديم خدمات استثنائية لعملائه".

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء: "نحن فخورون بحصولنا على شهادة الأيزو 9001-2015، ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا بجودة خدماتنا والتزامنا بتقديم أفضل الحلول التقنية لعملائنا. وسيعمل المعهد على مواصلة تطوير خدماته لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاع المياه والطاقة في مصر".

وأضاف أن معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء يخدم القطاعين الحكومي والخاص من خلال توفير الحلول التقنية المبتكرة التي تساعد في تعزيز كفاءة الطاقة وإطالة عمر المعدات ومنع الأعطال غير المتوقعة.