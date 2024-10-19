وزير الرى: دراسة إنتاج خرائط هيدروطوبوغرافية حديثة لنهر النيل

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.

وأوضح الدكتور سويلم أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائى للنهر وجسوره، حيث تمت إزالة حوالى 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه، فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة رقم 23 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة (377) حالة تعدى حتى تاريخه على مساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع .

وفى إطار خطة الدولة لإزالة التعديات على أراضى طرح النهر بالتعاون بين (وزارة الرى - جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة - وزارة الداخلية - لجنة تصويب التواجدات) .. فإنه يجرى حاليا إزالة العديد من حالات الردم المخالفة بمجرى نهر النيل بمنطقة منيل شيحة بنيل القاهرة .

ووجه سويلم بقيام القطاع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء التعديات فى المهد من خلال وضع خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات فى مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها .

وفى سياق متصل، تواصل أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل وبالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للمساحة أعمال الرفع المساحى لكافة أراضى طرح النهر من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر والتى انتهت بالفعل فى محافظة الدقهلية وتجرى الان بمحافظات "اسوان والاقصر والمنيا وبنى سويف".

وفى إطار السعى لرقمنة أعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل فإنه يجرى حاليا دراسة انتاج خرائط هيدروطوبوغرافية حديثة لنهر النيل بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية ومعهد بحوث النيل فيما يعرف بمشروع انتاج خرائط رقمية طبوغرافية حديثة لنهر النيل وبما يسهم فى إحكام المتابعة لنهر النيل ومنافعه .

كما وجه بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الإستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات على المجارى المائية فور حدوثها وبصفة خاصة نهر النيل (بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة) .