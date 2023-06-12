وزير الرى يكلف الدكتور مصطفى أبو زيد بالعمل مديرًا لمعهد بحوث الميكانيكا

كتبت أسماء نصار

كلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتور مصطفى أبو زيد الباحث بمعهد بحوث الميكانيكا والكهرباء بالمركز القومى لبحوث المياه، بالعمل مدير لمعهد بحوث الميكانيكا والكهرباء.

ويحتل المركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الرى مكانة رائدة فى المنطقة العربية والأفريقية، وحقق طفرة كبيرة فى الاداء خلال السنوات الماضية ، وزيادة عدد الرسائل العلمية المقدمة من الباحثين فيه، وهو ما يعبر عن مدى إهتمام الوزارة بهذا المركز وتعظيم دوره والاستفادة منه، مشيرًا إلى أن البحث العلمي شديد الأهمية فى توفير بدائل وأفكار مختلفة يتم استخدامها وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه .

ويضم 12 معهد مختلف يقدموا دراسات بحثية تخدم كافة قطاعات وهيئات الوزارة طبقًا لتخصاصاتهم و كل هيئة فى الوزارة يقابلها معهد، بحيث أنه يمثل الاداة البحثية التى تدرس الأمور من الشكل العلمى والبحثى .

و يقدم المركز الاقتراحات العملية للتعامل مع أى مشكلات تواجه قطاعات و هيئات الوزراة و هناك تنسيق مستمر بين جهات الوزارة المختلفة وبين معاهد المركز و يضم معامل للرصد وهى من المعامل المتميزة فى قياسات نوعية المياه ، و يوجد فيه وحدة بحوث استراتيجية مسؤولة عن التخطيط وتحديد الابحاث والدراسات وما يتم الاحتياج اليه مستقبلًا من أفكار لانتاج دراسات جديدة تخدم قطاع المياه بشكل أكبر.

كما يقدم المركز دراسات عديدة فى مجالات المياه والإنشاءات المائية والهيدوليكا والمياه الجوفية وطرق الرى المختلفة و سدود الحماية من السيول وأعمال الشواطئ.