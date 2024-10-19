محافظ الجيزة يشدد على توقيع غرامات على السائقين غير الملتزمين بالأجرة المحددة

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عددًا من مواقف السرفيس والنقل الجماعي، للتأكد من التزام السائقين بالتعامل بالتعريفات الجديدة لخطوط السير، والتى أقرتها المحافظة عقب رفع أسعار المحروقات وعدم المغالاة على المواطنين، وذلك بنطاق أحياء جنوب الجيزة، والهرم، ومركز ومدينة كرداسة.

شملت جولة المحافظ مواقف (ميدان الجيزة، الموقف الحضارى بالمنشية والمقام حديثًا أعلى ترعة المنصورية، موقف سرفيس المنصورية أسفل محور 26 يوليو، موقف المريوطية الحضارى، موقف المنصورية الحضارى).

وخلال مروره تأكد المحافظ من نشر مسؤولى جهاز السرفيس والنقل الجماعى والمواقف للوحات الإرشادية بمداخل المواقف ووضع الملصقات على السيارات، والتى تتضمن التعريفة الجديدة لمختلف خطوط السير بالإضافة لأرقام الشكاوى لتلقي بلاغات المواطنين في حال وجود أي مخالفات تخص التعريفات من السائقين.

واستمع المحافظ، لأراء السائقين حول التعريفة الجديدة واطمأن خلال حديثه مع عدد من الركاب من المترددين على المواقف على الالتزام بدفع التعريفة الجديدة دون تجاوز، مناشدهم بضرورة الإبلاغ عن أى حالات مخالفة من قبل السائقين.

وشدد "النجار"، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بالمرور الدورى ومتابعة كافة الخطوط للتأكد من التزام السائقين ومعاقبة المخالفين وتوقيع الغرامات المحددة.

وأكد محافظ الجيزة، أنه لن يكون هناك تهاون مطلقًا مع أي شخص يخالف التعريفة المقرره ويقوم بتقسيم خطوط السير وسيتم فرض غرامات مالية وإلغاء خط السير نهائيًا في حالة تكرار المخالفة.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وحامد سلامة رئيس حى الطالبية، وخالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة، وحازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.