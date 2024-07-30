رئيس الوزراء يكشف أسباب تحريك أسعار المحروقات يوم الإجازة

كتب أحمد عبد الرحمن - محمد عبد المجيد

تحدث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن أسباب زيادة أسعار المحروقات فى يوم الاجازة، مؤكدا أنه من السهل أن يظهر فى مؤتمر صحفى ويعلن عن الأسعار الجديدة ولكن الأمر له أبعاد أخري.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير: "موضوع تحريك الأسعار يكون فى يوم الإجازة حتى يكون هناك فرصة من أجل ضبط أسعار النقل سواء النقل الداخلى أو النقل بين المحافظات.. حيث تجتمع الجهات المعنية وتنسق مع السائقين من أجل تحديد الأسعار الجديدة للمواصلات دون زيادة مبالغ فيها".

وتابع رئيس الوزراء: "إذا صدر قرار الزيادة فى يوم عمل وجميع المواطنين فى الشارع سوف يكون التحريك مختلفا.. على سبيل المثال إذا كان تعريفه الركوب قبل قرار الزيادة 7 جنيهات وكان يوم الزيادة يوم عمل من الوارد أن يكون الزيادة كبيرة وتصل إلى 10 جنيهات دون تنسيق أو قرار رسمى صادر من الجهات المعنية.. وكذلك لا يمكن الإعلان المسبق لأنه سوف يؤدى إلى تخزين المحروقات بشكل كبير.. وبالتالى تلجأ الحكومة إلى يوم الإجازة حيث يكون المواطن فى المنزل ويكون هناك وقت متاح من أجل ضبط أسعار النقل والمواصلات دون زيادة مبالغ فيها وبتنسيق كامل بين الجهات المعنية لتحديد نسب الزيادة".

وشدد رئيس الوزراء على أن اخر قرار يمكن لأى حكومة أن تصدره أو تفكر فيه أن يكون قرار زيادة أسعار وبالتالى الموضوع يتم بشفافية تامة ودراسة كاملة وتنسيق كامل بين الجهات المعنية.