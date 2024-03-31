لماذا يجب عليك تجنب الوجبات الخفيفة الغنية بالحديد مع الشاي؟

كتبت إيناس البنا

بعشق الكثير منا الشاي، خاصة مع الوجبة الخفيفة إلا أن هناك الكثير من الدراسات تحث على تجنب شرب الشاي مع الأطعمة التي تحتوى على الحديد.

هل يسبب الشاي نقص الحديد؟

في بعض الأحيان وفقًا لموقع "onlymyhealth"، بسبب وجود مركبات العفص والكاتيكين، فإن الشاي يقلل من امتصاص الحديد من الأطعمة التي تقترن به، ونصح التقرير بعدم إقران الشاي بالأطعمة الغنية بالحديد.

يحتوي الشاي، الذى يحتوى على خصائص المضادة للأكسدة ونكهاته المتنوعة، على مركبات تعرف باسم العفص والكاتيكين، في حين أن هذه المركبات توفر فوائد صحية، إلا أنها تمتلك أيضًا القدرة على تقليل امتصاص الحديد من الأطعمة المستهلكة بجانب الشاي. ولهذا التأثير آثار ملحوظة، خاصة بالنسبة الأفراد المعرضون لنقص الحديد أو معرضين لخطر الإصابة بفقر الدم.

ماذا نأكل مع الشاي

لتحسين امتصاص الحديد والحصول على أقصى قدر من الفوائد الغذائية، ضع في اعتبارك توقيت الأطعمة ومزيجها مع الشاي، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مخاوف نقص الحديد، يوصي بتناول المكسرات أو الوجبات الخفيفة الغنية بالحديد قبل 30 دقيقة إلى ساعة على الأقل من شرب الشاي أو بعده، حيث تسمح هذه الفترة بامتصاص الحديد بشكل أفضل، مما يضمن أن جسمك يمكنه الاستفادة من هذا المعدن الأساسي بكفاءة.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن الشاي يمكن أن يؤثر على امتصاص الحديد، إلا أن دمج مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي يظل أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة.

تعتبر الأطعمة مثل اللحوم الخالية من الدهون والبقوليات والخضر الورقية الداكنة والحبوب المدعمة والفواكه المجففة مصادر ممتازة للحديد الغذائي، تحقيق التوازن بين هذه العناصر وتفضيلات الشاي الخاصة بك يضمن اتباع نهج شامل للتغذية.