فى مثل هذا اليوم.. ذكرى ميلاد جان دوسيه الحاصل على نوبل لاكتشافاته فى علم المناعة

كتبت فاطمة خليل

في مثل هذا اليوم 19 أكتوبر عام 1916 تحل ذكرى ميلاد جان دوسيه، وهو عالم فرنسي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1980، لاكتشافه هياكل محددة وراثيًا على سطح الخلية تنظم التفاعلات المناعية، في هذا التقرير نتعرف على جان دوسيه واكتشافاته.

وبحسب موقع Nobel prize فقد حصل جان دوسيه على جائزة نوبل في الطب مع زملائه بشكل مشترك وهم: باروج بيناسيراف وجورج سنيل.

يرفض جهاز المناعة لدينا الخلايا التالفة أو غير الطبيعية، مما يسمح لأجسامنا بالعمل بشكل صحيح أثناء عمليات الزرع، يمكن أن يحدث هذا أيضًا للخلايا الغريبة.

بعد أن أظهر جورج سنيل كيف يحدث هذا مع الفئران، أظهر جان دوسيت خلال الخمسينيات من القرن الماضي أن رفض الخلايا الغريبة يعمل بطريقة مماثلة للبشر.

تستشعر خلايا الجسم محيطها من خلال المجمعات الجزيئية على سطح الخلايا وتتحكم مجموعة معينة من الجينات الموجودة على كروموسوم معين في هذه المجمعات الجزيئية. ومن بين أمور أخرى، أثبتت هذه المعرفة أهميتها في عمليات زرع الأعضاء.

في مسيرته العلمية كانت أول ملاحظة لجان دوسيه عن تكتل الكريات البيضاء في عام 1952 ومنذ ذلك الوقت، احتفظ باهتمام دائم بعلم المناعة الجيني لخلايا الدم.

في عام 1958، بينما كان رئيسًا لمختبر المناعة الدموية في المركز الوطني لنقل الدم، وصف أول مستضد للكريات البيضاء، MAC، والذي أصبح يُعرف باسم HLA-A2.

في عام 1958، عُيِّن أستاذًا مساعدًا لأمراض الدم في كلية الطب في باريس، ثم أستاذًا لأمراض الدم في عام 1963، وعُيِّن رئيسًا لقسم المناعة في مستشفى سانت لويس.

شارك في إنشاء معهد أبحاث أمراض الدم، الذي أداره البروفيسور جان برنارد، وكان مديرًا مساعدًا هناك حتى عام 1968.

وتوفى العالم الفرنسي جان دوسيه في أسبانيا عام 2009 بعد رحلة علمية طويلة ساهم خلالها في تطوير علم المناعة.