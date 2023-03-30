ديلى ميل: عالم يتوقع خلود البشر من خلال روبوتات صغيرة تصلح الخلايا التالفة

كتبت أمل علام

يتوقع العالم السابق في جوجل راي كورزويل، أن يحقق البشر الخلود خلال 8 سنوات، والذي تنبأ بالمستقبل بدقة 86%، حيث يتوقع أن الروبوتات النانوية ستساعد في تحقيق الخلود البشري، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



دور الالة

وقالت الصحيفة، ستعمل هذه التقنية على إصلاح الخلايا والأنسجة التي تتدهور مع تقدم الجسم في العمر، ويتوقع راي كورزويل المهندس السابق في جوجل الذى حقق إدراكًا صارخًا أن البشر سيحققون الخلود في غضون 8 سنوات - وكانت 86% من تنبؤاته البالغ عددها 147 صحيحة.



الالة

تحدث راي كورزويل مع قناة Adagio على YouTube ، حيث ناقش التوسع في علم الوراثة وتكنولوجيا النانو والروبوتات، والتي يعتقد أنها ستؤدي إلى "روبوتات نانوية" تعكس العمر، ستقوم هذه الروبوتات الصغيرة بإصلاح الخلايا والأنسجة التالفة التي تتدهور مع تقدم الجسم في السن وتجعلنا محصنين ضد أمراض مثل السرطان .



تغير المخ البشرى

قوبلت التنبؤات بأن مثل هذا الإنجاز يمكن تحقيقه بحلول عام 2030 بالإثارة والشك، حيث يبدو أن علاج جميع الأمراض الفتاكة بعيد المنال، تم تعيين كورزويل من قبل جوجل في عام 2012 ، للعمل في مشاريع جديدة تتضمن التعلم الآلي ومعالجة اللغة، لكنه كان يتنبأ بالتقدم التكنولوجي قبل ذلك بوقت طويل.

في عام 1990، توقع أن يخسر أفضل لاعب شطرنج في العالم أمام الكمبيوتر بحلول عام 2000 ، وحدث ذلك في عام 1997 عندما تغلب ديب بلو على جاري كاسباروف.

قدم كورزويل تنبؤًا مذهلًا آخر في عام 1999، عندما قال إنه بحلول عام 2023 سيكون للحاسوب المحمول بقيمة 1000 دولار قوة حوسبة لعقل بشري وقدرة تخزين، يعتقد مهندس جوجل السابق الآن أن التكنولوجيا مهيأة لأن تصبح قوية جدًا وستساعد البشر على العيش إلى الأبد، فيما يُعرف باسم التفرد، موضحا، إن التفرد هو نقطة نظرية عندما يتجاوز الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري ويغير مسار تطورنا.

توقع كورزويل، المؤلف الذي يصف نفسه بأنه مستقبلي، أن التفرد التكنولوجي سيحدث بحلول عام 2045 ، مع اجتياز الذكاء الاصطناعي لاختبار تورينج في عام 2029، إنه اختبار لقدرة الآلة على إظهار سلوك ذكي مكافئ لسلوك الإنسان أو لا يمكن تمييزه عنه.

قال، إن الآلات تجعلنا بالفعل أكثر ذكاءً وأن ربطها بالقشرة المخية الحديثة سيساعد الناس على التفكير بشكل أكثر ذكاءً، على عكس مخاوف البعض، يعتقد أن زرع أجهزة الكمبيوتر في أدمغتنا سيحسننا، سنحصل على المزيد من القشرة المخية الحديثة، وسنكون أكثر تسلية، وسنكون أفضل في الموسيقى.

بدلاً من رؤية المستقبل حيث تسيطر الآلات على البشرية، يعتقد كورزويل أننا سنخلق توليفة بين الإنسان والآلة تجعلنا أفضل، كان مفهوم الآلات النانوية التي يتم إدخالها في جسم الإنسان في الخيال العلمي لعقود.

وأشار إلى أنه تم استخدام روبوتات جزيئية صغيرة تسمى nanites للمساعدة في إصلاح الخلايا التالفة في الجسم.

وأوضح كورزويل، إنه في النهاية، سيؤثر ذلك على كل شيء، سنكون قادرين على تلبية الاحتياجات المادية لجميع البشر، سنوسع عقولنا ونجسد هذه الصفات الفنية التي نقدرها، بدأت العملية منذ قرون بأجهزة بسيطة مثل النظارات وأبواق الأذن التي يمكن أن تحسن حياة الإنسان بشكل كبير، ثم جاءت آلات أفضل، مثل المعينات السمعية، والأجهزة التي يمكن أن تنقذ الأرواح، بما في ذلك أجهزة تنظيم ضربات القلب وآلات غسيل الكلى، و بحلول العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، اعتدنا على الأعضاء المزروعة في المختبرات، والجراحة الوراثية وغيرها.