كل ما تريد معرفته عن أعراض الإصابة بسرطان الدم وطرق العلاج

كتبت - ميرفت رشاد

اللوكيميا هو نوع من السرطان يصيب خلايا الدم البيضاء التي تسمى الكريات البيض، يحتوي الدم على 3 أنواع من الخلايا، خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين، خلايا الدم البيضاء التي تساعد على حماية الجسم من العدوى وخلايا الصفائح الدموية التي تساعد في تخثر الدم، يتم إنتاج خلايا الدم هذه في نخاع العظام الموجود في تجاويف العظام، الكريات البيض من أنواع مختلفة من اللوكيميا سميت على اسم نوع الكريات البيض المصابة، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

ما هي الأسباب؟

أسباب معظم أنواع اللوكيميا غير معروفة بشكل واضح، بعض الأسباب المحتملة قد تكون: التعرض للإشعاع الضار بجرعات كبيرة التعرض لمواد كيميائية معينة مثل البنزين لفترة طويلة من الزمن، بعض العيوب الجينية التعرض لبعض الفيروسات (تسمى الفيروسات القهقرية) التي قد تسبب سرطان الدم.

ما هي الأعراض؟

قد لا تظهر الأعراض في الأشكال المزمنة لسرطان الدم لفترة طويلة وقد يتمكن الشخص من عيش حياة طبيعية، ومع ذلك ، يظهر ابيضاض الدم الحاد مع أعراض مثل: التعب المرتبط بفقر الدم بسبب انخفاض عدد الخلايا التي تحمل الأكسجين، شحوب الوجه ، حمى منخفضة الدرجة المستمرة ، نزيف من اللثة أو الأنف بسبب انخفاض عدد الصفائح الدموية ، التعرض للعدوى بسبب انخفاضها، ظهور علامات حمراء صغيرة أو نمشات (جلطات دموية في الجلد) الدورة الشهرية غير الطبيعية عند النساء فقدان غير متوقع للوزن مع فقدان الشهية.

ما هي الأنواع؟

قد يكون سرطان الدم حادًا أو مزمنًا. يتطور الأول بشكل مفاجئ ومع تفاقم الأعراض بسرعة ، وينتشر الأخير ببطء على مدى فترة من الزمن.

اللوكيميا الحادة: ابيضاض الدم النقوي الحاد (AML) - يحدث عند البالغين والأطفال أقل من عام، بسبب الزيادة السريعة في عدد كريات الدم البيضاء غير الناضجة ، يتميز ابيضاض الدم النقوي الحاد (AML) بالنزيف من اللثة والأنف والتعرض للتعب وآلام المفاصل، بسبب انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء بواسطة النخاع ، قد يحدث فقر الدم. غالبًا ما يعاني المرضى من تضخم الغدد الليمفاوية.

ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد (ALL) - هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الدم لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 7 سنوات، وهو مرض ضار بشكل تدريجي حيث لا تنضج WBC بشكل كامل وبالتالي فهي غير قادرة على أداء وظائفها بشكل صحيح، تتكاثر هذه الخلايا وتستبدل الخلايا الطبيعية حتى يحدث فشل نخاع العظم في النهاية، يكون الطفل عرضة للإصابة بعدوى بسبب انخفاض المناعة ويسهل النزف إذا أصيب بسبب انخفاض قدرة الدم على التجلط، قد يصاب أيضًا بالتعب بسهولة شديدة مما يعيق روتينه الطبيعي.

ابيضاض الدم المزمن: ابيضاض الدم الليمفاوي المزمن (CLL) - وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الدم ويحدث غالبًا عند الأشخاص فوق سن الخمسين، الأعراض ليست مفاجئة جدًا وعادة ما تكون غامضة ، لذلك قد لا يسعى الشخص للعلاج حتى متأخر جدا، عادة ما يتم اكتشافه في فحص الدم الروتيني حيث قد لا يظهر على الشخص أي أعراض، وهو ناتج عن زيادة بطيئة ولكن مطردة في عدد كرات الدم البيضاء في الدم.

ابيضاض الدم النقوي المزمن (CML) - المرتبط بخلل في الكروموسومات ،يحدث سرطان الدم النخاعي المزمن عادة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 60 عامًا ويتميز بمرحلة مزمنة يمكن أن تتحول إلى حادة بشكل مفاجئ، لا توجد وقاية معروفة في هذا الوقت ولكن العلاج الكيميائي يبدأ بمجرد التعرف على المرض.

كيف يتم التشخيص؟

يتم تشخيص اللوكيميا المزمنة في الغالب عندما يذهب المريض لإجراء فحص دم روتيني وتظهر العينة كمية غير طبيعية من خلايا الدم البيضاء ، يمكن إجراء اختبارات متخصصة لتحديد النوع الدقيق لسرطان الدم ، وفي الحالات الحادة ، قد يطلب المريض المساعدة الطبية عندما يشعر بالتعب الشديد وفقدان الشهية.

ما هو العلاج؟

عادةً ما يتضمن علاج سرطان الدم علاجًا كيميائيًا مكثفًا باستخدام الأدوية التي تقتل الخلايا السرطانية، يتم إعطاء الأدوية كحقن في الأوردة أو عن طريق الفم ؛ يتم إعطاؤهم على فترات منتظمة على مدار فترة زمنية، فهي قوية للغاية وتؤدي إلى تساقط الشعر وأعراض مثل الغثيان وفقدان الشهية، في بعض حالات اللوكيميا ، وخاصة عند الأطفال ، يمكن إجراء زراعة نخاع العظم، هذا إجراء مكلف حيث يتم استبدال نخاع الشخص المصاب بنخاع صحي من متبرع مطابق، هذه المطابقة مهمة للغاية لأن الجسم يرفض النخاع الأجنبي بسهولة شديدة.