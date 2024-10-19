بشايره ظهرت.. ما تفعله برتقالة يوميًا فى صحتك مع اقتراب الشتاء

كتبت مروة محمود الياس

مع اقتراب فصل الشتاء، ومع تزايد نزلات البرد والإنفلونزا، تتجه أنظارنا للفاكهة والمشروبات والأكلات التى يمكنها تعزيز المناعة، وتقوية الجسم، وتعزيز دفاعات الجسم ضد العدوى المتكررة.

ومع انتشار البرتقال، وظهور بشائره، وهو الفاكهة الشتوية الأبرز بامتياز، ذكر تقرير نشر فى موقع تايم أوف إنديا، أن البرتقال فى حد ذاته نظام مناعة، قادر على تدعيم مناعة الجسم وتعزيزها بشكل لا يصدق، لأنه يحتوى على المياه المكونة له وامرطبة للجسم بشكل كبير، كما يعزز من تقليل حدة جفاف الجسم التى تزيد مع اقتراب الشتاء نتيجة قلة كمية المياه التى يتناولها الكثيرين.

ماذ يحدث فى جسمك عند تناول برتقالة يوميا؟

تناول البرتقال بشكل صحى دون إفراط أو تفريط يعزز الجسم بالكثير من الفوائد الصحية: