3 أطعمة يفضل تناولها على معدة فارغة.. تطرد السموم وتعزز الهضم

كتبت مروة محمود الياس

الطعام الصحي هو ذاك الطعام الذي يفيد جسمك وصحتك ويعزز من عمليات الهضم السليمة، طريقة تناول الطعام الصحية تجعلك تحصل على فائدته كاملة وبشكل مثالى.

وفقا لتقرير نشر في موقع quora المعني بالصحة العامة والأمراض فإن هناك بعض الأطعمة التي يفضل أن يتناولها الإنسان على معدة فارغة قبل تناول أى نوع من الطعام، ومن بين هذه الأطعمة الصحية:

العسل الأبيض

يفضل تناول العسل الأبيض على معدة فارغة ونظيفة وذلك لأن به الكثير من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات الصحية الهامة لسلامة الجسم، تلك العناصر تكون في أفضل حالاتها إذا كانت المعدة فارغة، لذلك يفضل إضافة ملعقة من العسل على كوب من الماء وشربه صباحا، لطرد السموم من الجسم وتعزيز حركة الأمعاء، وتحسين طاقة الجسم وتحسين عملية التمثيل الغذائى.

البطيخ

أحد أهم أنواع الفاكهة الصحية التي تحتوي على كم كبير من المياه وهي لطيفة للغاية على المعدة، إذا بدأت يومك بتناول البطيخ فهذا أمر جيد للغاية، لأنه يعزز لديك الشبع والترطيب الشديد والوقاية من الجفاف، وتقليل الرغبة في تناول السكريات كما يمد بالطاقه وتعزيز صحة القلب والعين، لأن القطعة الواحدة الكبيرة من البطيخ تحتوي على 40 سعر حراري، وهو ما يجعله طعام صباحي صحي بإمتياز.

بذور الشيا

تناولها صباحا على معدة فارغة وذلك لأنها تتحول لمادة هلامية تحسن من حركية الجهاز الهضمي وتشعرك بالشبع لأطول فترة ممكنة كما أنها تحتوي على كم من البروتين والكالسيوم، والأوميجا 3 ومضادات الأكسدة أيضا مما يعز نضارة الجسم، يمكنها أيضا أن تصبح طعام صباحي جيد لمن يريد إنقاص وزنه والإهتمام بصحته ورشاقته، يمكن تناولها بطريقة مثالية من خلال نقع القليل منها في المياه طوال الليل وتناولها صباحا على كوب من الزبادي أو مع الفاكهة أو تناولها كما هي لأقصى فائدة.