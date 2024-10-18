"وقفت فى وجه المحاربين القدامى".. زلة لسان غريبة من كامالا هاريس أمام أنصارها

كتب ـ أحمد عرفة

وقعت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في زلة لسان أمام أنصارها خلال أحد مؤتمرات الحملات الانتخابية في ويسكونسن، حيث أقيم المؤتمر، أمس الخميس، بالقرب من ملعب لامبو فيلد، الموطن الشهير لفريق جرين باي باكرز في دوري كرة القدم الأمريكي.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، لأنصارها، إنها "وقفت في وجه المحاربين القدامى"، وذلك في زلة لسان غريبة كانت الأبرز في يوم طويل من الجولات الانتخابية، حيث كانت هاريس، في خضم الترويج لمنصبها كمدعية عامة لولاية كاليفورنيا عندما تفاخرت عن طريق الخطأ بالوقوف في وجه أبطال الحرب الأمريكيين.

وقال هاريس "لقد وقفت في وجه المحاربين القدامى، ودافعت عن - عفواً"، ثم سارعت إلى تصحيح الخطأ، فيما بدا أن بعض الحاضرين يتعجبون، بينما ضحك آخرون على الخطأ، وتابعت كامالا هاريس، مصححة خطأها غير المقصود: "لقد دافعت عن المحاربين القدامى والطلاب الذين تعرضوا للاحتيال من قبل الكليات الكبرى التي تهدف إلى الربح".

وقال مسؤول في حملة هاريس، إن أكثر من 4000 شخص حضروا التجمع في معرض ريش، وكانت فرقة الروك الجنوبية ألاباما تقيم حفلاً موسيقياً في الساحة المجاورة في وقت خطاب هاريس.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن جيم ريدربوش، زعيم نقابي أمريكي محلي، قدم كامالا هاريس باعتبارها "رئيسة الولايات المتحدة" قبل أن تصعد إلى المسرح في خطأ واضح آخر، فيما تناولت كلمة نائبة الرئيس سياساتها الموجهة إلى الطبقة المتوسطة والنساء وكبار السن ومقدمي الرعاية، حيث وجاء ذلك بعد فعاليات حملتها الانتخابية في ميلووكي ولا كروس في وقت سابق من يوم الخميس.