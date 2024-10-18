لو طفلك بيعانى من قلة التركيز فى المدرسة.. اعرفى السبب وإزاى تعالجيه

كتبت مروة هريدى

يعانى بعض الأطفال في الوقت الحالي من صعوبة في التركيز، خلال فترة الدراسة، ويشير تقرير موقع "تايمز أوف انديا" إلى العلاقة بين مشكلات النوم عند الأطفال بصعوبة التركيز ومشكلات سلوكية، حيث تؤدي قلة النوم إلى تفاقم المشكلات النفسية والسلوكية، مما يؤدي إلى المزيد من الصعوبات في التركيز، وهناك أدلة سريرية كافية لإثبات أن مشاكل الصحة العقلية مثل (ولكن ليس على سبيل الحصر) فرط الحركة، والتفكير الوسواسي، وعدم الانتباه، والتقلبات المزاجية المستمرة مرتبطة بمشكلات فى النوم.

العلاقة بين اضطراب أنماط النوم ومشكلات الصحة العقلية

النوم مسئول عن إعادة تشغيل وتوازن النواقل العصبية في الدماغ (مثل الأدينوزين، وحمض جاما أمينوبوتيريك، والسيروتونين والدوبامين) والتي تلعب دورًا حيويًا في الإدراك والمزاج والأداء التنفيذي وقدرات التنظيم، بالإضافة إلى ذلك، فإن النوم مسئول عن تعزيز وتنظيم الذاكرة طويلة المدى بالإضافة إلى معالجة التجارب العاطفية، وقد يؤدى اضطراب أنماط النوم إلى اختلال التوازن في هذه القدرات، مما يؤدي في النهاية إلى صعوبات في التركيز وأداء الأنشطة.

ما هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على جودة النوم عند الأطفال؟

تتأثر جودة النوم عند الأطفال بمدة النوم وتوقيته وعمقه وعدد مرات انقطاعه وجودة النوم التعويضية والتي تشير إلى مدى شعور الشخص بالراحة بعد النوم بشكل كافٍ.

ماذا يجب على الآباء فعله؟

يمكن للآباء مساعدة الأطفال على تحسين جودة النوم من خلال القيام بما يلي:

معرفة عادات نوم الطفل والروتين اليومي له، وتتبع عدد ساعات نومه ووقت نومه ووقت استيقاظه وما إذا كان يشعر بالراحة، وتشمل عادات النوم الصحية.

تحديد وقت محدد للذهاب إلى السرير.

طقوس وقت النوم مثل (تنظيف الأسنان، والقراءة، والاستحمام في المساء، وإيقاف تشغيل الأجهزة).

تحديد وقت محدد للاستيقاظ في الصباح في الحالات التي يصعب فيها أو يستحيل فيها تتبع عادات النوم والروتين اليومي (على سبيل المثال في حالة المراهقين)، يمكن للوالدين البحث عن مؤشرات ثانوية لاضطرابات النوم، وقد تشمل هذه المؤشرات عدم الرغبة في الذهاب للمدرسة، والنعاس أثناء النهار، والنوم في الفصل، والأكل العاطفي، وزيادة تناول المشروبات السكرية والمشروبات المحتوية على الكافيين، والشخير، والحركة كثيرًا أثناء النوم.

متى يحتاج الطفل إلى تدخل طبي؟

العلامات التحذيرية الشائعة لدى الأطفال والتي تشير إلى الحاجة إلى تدخل طبي هي، يستغرق الطفل في كثير من الأحيان أكثر من 30 دقيقة للنوم، ويشكو كثيرًا من أنه يجد صعوبة في النوم، يستيقظ كثيرًا فى منتصف الليل، نوم الطفل في الفصل، وصعوبة التركيز، ويتم التعامل مع صعوبات النوم عادةً باستخدام استراتيجيات مثل بناء روتين نوم منتظم واستخدام أدوية قصيرة المدى في بعض الأحيان.