هل تجد صعوبة فى التركيز؟.. نقص هذه الفيتامينات قد يكون السبب

كتبت فاطمة خليل

يواجه الكثير من الأشخاص صعوبة في التركيز، وقد يكون نقص الفيتامينات أحد الأسباب المحتملة، حيث تعتمد أجسامنا على مجموعة متنوعة من الفيتامينات لتعمل على النحو الأمثل، وعندما يكون هناك نقص في بعض الفيتامينات، قد تتأثر الوظائف الإدراكية سلبًا، بما في ذلك التركيز، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الفيتامينات التي يسبب نقصها صعوبة في التركيز، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أبرز الفيتامينات التي يسبب نقصها صعوبة في التركيز

فيتامين ب المركب

أحد الفيتامينات التي تساعد في الوظيفة الإدراكية، هو مركب فيتامين ب، والذي يتضمن فيتامين ب1 (الثيامين)، ب2 (الريبوفلافين)، ب3 (النياسين)، ب5 (حمض البانتوثينيك)، ب6 (البيريدوكسين)، ب7 (البيوتين)، ب9 (البيوتين). حمض الفوليك)، وB12 (كوبالامين).

تلعب هذه الفيتامينات دورًا حاسمًا في الطاقة وإنتاج الناقلات العصبية التي تؤثر على المزاج والأداء المعرفي.

فيتامين د

يلعب فيتامين د، الذي يشار إليه غالبًا باسم "فيتامين أشعة الشمس"، دورًا حيويًا في الوظيفة الإدراكية وقد تم ربطه بإنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يؤثر على الحالة المزاجية ويمكن أن يؤثر على التركيز يعد التعرض لأشعة الشمس والأطعمة المدعمة والأسماك الدهنية مصادر ممتازة لفيتامين د.

فيتامين سي

إلى جانب دوره المعروف في صحة المناعة، يدعم فيتامين C أيضًا الوظيفة الإدراكية كمضاد للأكسدة، فإنه يساعد على حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي. تعتبر الحمضيات والفراولة والفلفل مصادر غنية بفيتامين C.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

على الرغم من أنها ليست فيتامين، إلا أن أحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة EPA وDHA الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون ، تلعب دورًا حاسمًا في صحة الدماغ.

تساهم هذه الأحماض الدهنية في بنية أغشية الخلايا في الدماغ وتشارك في وظيفة الناقل العصبي، مما قد يؤثر على التركيز والأداء المعرفي.

الحديد​

الحديد ضروري لنقل الأكسجين إلى الدماغ، ونقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى التعب وصعوبة التركيز. تشمل المصادر الغذائية الجيدة للحديد اللحوم الحمراء والدواجن.

الزنك

ويشارك الزنك في العديد من التفاعلات الأنزيمية في الجسم، بما في ذلك تلك المتعلقة بوظيفة الناقلات العصبية.

قد يؤثر نقص الزنك سلبًا على الوظيفة الإدراكية تشمل الأطعمة الغنية بالزنك اللحوم ومنتجات الألبان والمكسرات.

المغنيسيوم

المغنيسيوم ضروري لنقل الأعصاب وتقلص العضلات، بما في ذلك تلك الموجودة في الدماغ.

قد تساهم مستويات المغنيسيوم غير الكافية في صعوبات التركيز.

تعتبر الخضروات الورقية الخضراء والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة مصادر ممتازة للمغنيسيوم.

مضادات الأكسدة

بالإضافة إلى الفيتامينات المحددة، يمكن لنظام غذائي غني بمضادات الأكسدة من الفواكه والخضروات أن يساعد في حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي.

التوت والخضراوات الورقية والخضروات الملونة هي مصادر قوية لمضادات الأكسدة.

الترطيب

على الرغم من أنه ليس فيتامينًا، إلا أن البقاء رطبًا بشكل كافٍ يعد أمرًا ضروريًا للوظيفة الإدراكية المثالية الجفاف يمكن أن يؤدي إلى التعب وصعوبة التركيز. تأكد من استهلاك كمية كافية من الماء طوال اليوم.