صور ملك وملكة بريطانيا تزين دار الأوبرا فى سيدنى ضمن مراسم استقبالهما.. فيديو

كتب ـ أحمد عرفة

وصل الملك تشارلز، والملكة كاميلا، وسط هطول أمطار غزيرة إلى سيدني، اليوم، في زيارة ملكية تاريخية ومرتقبة للغاية إلى أستراليا.



الملك تشارلز وزوجته

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأمطار بدأت فى الهطول قبل نصف ساعة تقريبا من هبوط الملك البريطاني وزوجته، في مطار سيدني، لبدء جولتهما الملكية التاريخية التي تستمر ستة أيام إلى البلاد، ولكن عندما كانوا على وشك النزول من الطائرة، توقف المطر، مما أتاح فرصة استقبالهما من قبل مجموعة من كبار الشخصيات، بما في ذلك رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز.



الملك تشارلز

وبحسب الصحيفة البريطانية، وضعت كاميلا، البالغة من العمر 77 عاما، مظلتها في الأعلى ونزلت بحذر شديد درجات سلم الطائرة إلى مدرج المطار، حيث كانت ترتدي فستانًا ملكيًا من الكريب الحريري باللون الأزرق من تصميم فيونا كلير، ومزينًا بدبوس من خشب القيقب الأسترالي - هدية من الشعب الأسترالي إلى الملكة إليزابيث الثانية.



زوجة الملك تشارلز

هبط الزوجان في الساعة 8.30 مساءً بالتوقيت المحلي على متن طائرة تابعة للحكومة الأسترالية، والتي استقبلتهما من سنغافورة بعد أن سافرا إلى هناك على متن رحلة تجارية، ولكن الخطة التي كانت تهدف إلى الاحتفال بهذه المناسبة من خلال إضاءة أشرعة دار الأوبرا في سيدني بمجموعة رائعة من الصور من الزيارات الملكية السابقة واجهت بعض المشاكل.

وتأخر إطلاق الفيلم بسبب قيام سفينة الرحلات البحرية كونارد التي تدعى كوين إليزابيث بحجب جهاز العرض بعد فشلها في الإبحار في الوقت المحدد بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما ذكرت قناة "آي تي في".



الملك تشارلز والملكة كاميلا يخرجان من الطائرة بمظلات للحماية من الأمطار في سيدني



صورة الملك تشارلز والملكة اليزابيث تزين أشهر معالم سيدني



مراسم الاستقبال الرسمي للملك تشارلز في مطار سيدني