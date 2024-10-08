ميرور: الملك تشارلز يوقف علاج السرطان مؤقتا لمشاركته فى زيارة خارج البلاد

كتبت : رباب فتحى

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الملك تشارلز من المقرر أن يوقف علاجه من السرطان مؤقتًا أثناء مشاركته فى زيارة خارجية رفيعة المستوى بعد الحصول على الضوء الأخضر من الأطباء، وفقًا للتقارير.

وتم تشخيص الملك البالغ من العمر 75 عامًا، والذى سيقوم بزيارة مدتها تسعة أيام مع الملكة كاميلا، لأول مرة بنوع غير معلن من السرطان في وقت سابق من هذا العام بعد إجراء روتينى لعلاج تضخم البروستاتا.

ومن المفهوم أن الملك تشارلز سيواصل علاجه عند عودته من أستراليا وساموا، بعد 11 يومًا من السفر، وفقًا لتقارير ذا ميرور.

وتشمل الارتباطات المخطط لها للرحلة زيارة النصب التذكاري للحرب الأسترالية واستعراض أسطول البحرية الملكية الأسترالية في ميناء سيدني.

وفى الوقت نفسه، ظهرت دوقة ساسكس، 43 عامًا، بمظهر جديد خلال ظهور مفاجئ في مستشفى للأطفال في لوس أنجلوس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وظهرت ميجان، 43 عامًا، في حفل مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس 2024 يوم السبت (3 أكتوبر) مرتدية فستانًا أحمر ارتدته سابقًا في حفل New York Salute to Freedom Gala في عام 2021.

ومن ناحية أخرى، أشادت الملكة كاميلا بالرعاية الحديثة لمرضى هشاشة العظام عندما تحدثت عن تجربة والدتها الراحلة روزاليند شاند مع المرض.

وأعربت الملكة ، البالغة من العمر 76 عامًا، عن ذلك في حفل توزيع الجوائز في كلارنس هاوس يوم الخميس (3 أكتوبر)، والذي أقيم تكريمًا لأولئك الذين أحدثوا فرقًا في الجمعية الملكية لهشاشة العظام (ROS).

وقالت كاميلا عن مرض إضعاف العظام: "كما تعلمون، من واقع خبرتي.. ماتت والدتي من هشاشة العظام، وليس من المرض الفعلي.. لم يتم تشخيصه أبدًا في تلك الأيام، وكان كبار السن يُنبذون باعتبارهم كبارًا في السن، كما تعلمون."