بابا الفاتيكان يجتمع بإيهود أولمرت ووزير خارجية فلسطين الأسبق

كتبت ـ فاطمة شوقى

اجتمع بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم الجمعة، مع وفد ضم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، ووزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، ناصر القدوة، علما أن أعضاء الوفد الزائر معروفون بالتزامهم لصالح السلام، حسبما قال موقع الفاتيكان نيوز.

قال وزير الخارجية الأسبق في السلطة الفلسطينية، ناصر القدوة، إن الوفد الزائر عرض على البابا مقترحاً بشأن تحقيق السلام في غزة، يتمثل بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، تزامنا مع إطلاق سراح عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، واستئناف المحادثات الهادفة إلى إنشاء دولتين تعيشان بسلام جنباً إلى جنب.

كما استقبل البابا فرنسيس وفداً من الوزراء المشاركين بالاجتماع الوزاري لدول مجموعة السبع حول موضوع "الاشتمال والإعاقة"، الذي عُقد في إقليم أومبريا الإيطالي من 14 ـ 16 من شهر أكتوبر الجاري. وقد ضم الوفد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، ووزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة، علما أن أعضاء الوفد الزائر معروفون بالتزامهم لصالح السلام.

ولفت القدوة إلى أن الدولة الفلسطينية المستقبلية يجب أن تكون مجردة من السلاح باستثناء متطلبات الأمن الداخلي، وأضاف أنه يتعين على إسرائيل أن تسحب كامل قواتها من غزة وأن تسمح بقيام إدارة فلسطينية تحكم القطاع، بالإضافة إلى مجلس مفوضين يضم عدداً من التكنوقراط والخبراء، بعيدين عن عالم السياسة.

وأشار الموقع الفاتيكانى، إلى أن أولمرت معروف بالتزامه في بعض جولات مفاوضات السلام، مشيرة إلى أنه خلال وجوده في الحكم، تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بعد الحرب مع لبنان عام 2006 ، كما يعود إليه الفضل في آخر محاولة جدية تمت من أجل إنشاء دولتين، بالتعاون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تماشياً مع اتفاقات أوسلو السلمية لعام 1993، مع أن هذه المحاولات باءت بالفشل.