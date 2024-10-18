ألمانيا ترسل حزمة أسلحة جديدة إلى أوكرانيا تشمل منظومتى دفاع جوى ودبابات ليوبارد

وكالات

حدثت ألمانيا قائمة الأسلحة المرسلة إلى كييف، حيث أضيفت أسلحة كثيرة منها منظومتي دفاع جوي و8 دبابات "ليوبارد 1A5" و20 مدرعة "ماردر"، ويجرى التحضير لإرسال صواريخ موجهة ومسيرات.

وأظهرت قائمة حزمة المساعدة العسكرية الجديدة للقوات الأوكرانية، المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية أن الدفعة الجديدة تضمنت منظومة دفاع جوي من طراز IRIS-T SLM ومنظومة أخرى من طراز IRIS-T SLS، و8 دبابات "ليوبارد 1A5" و20 مدرعة "ماردر".

وتتضمن الحزمة الجديدة أيضا صواريخ Sea Sparrow الموجهة، و6 منصات مدفعية ذاتية الدفع من طراز Panzerhaubitze 2000، وذخيرة لدبابات "ليوبارد-1" و"ليوبارد-2" ومدرعات "ماردر" وصواريخ لمنظومة IRIS-T SLM، و4 مدرعات MRAP، و 24 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم.

كما يجرى التحضير لإرسال صواريخ موجهة من طراز AIM-9L، و4 آلاف مسيّرة هجومية، و361 طائرة استطلاع مسيّرة من نوع Songbird، ومحطتي رادار من طراز TRML-4D، و42 ألف قذيفة عيار 40 ملم، وملابس شتوية.