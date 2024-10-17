ضبط المتهمين بصفع مواطن أثناء سيره برفقة سيدة بالزمالك

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات ما نشره أحد الأشخاص بحسابه الشخصى على مواقع التواصل الإجتماعى بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون دراجات بخارية بالتعدى عليه بالضرب بمنطقة الزمالك بالقاهرة .. وتقدمه ببلاغ عقب ذلك بتاريخ مساء 16 الجارى .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 8 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظة القاهرة ) وأقروا بقيامهم بالإحتكاك به حال سيره صحبة إحدى السيدات بمنطقة الزمالك، وقيام أحدهم بصفعه على وجهه على سبيل المزاح، وفروا هاربين مستخدمين دراجات بخارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى العرض على النيابة العامة .