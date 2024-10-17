اليوم السابع
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الخميس، 17 أكتوبر 2024 10:05 م
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التحريات: الاصطدام بسيارة وراء انقلاب عربتين من قطار بضائع بالبدرشين .. صور

الخميس، 17 أكتوبر 2024 05:49 م
التحريات: الاصطدام بسيارة وراء انقلاب عربتين من قطار بضائع بالبدرشين .. صور أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - تصوير خالد كامل

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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن سبب انقلاب عربتين بقطار بضائع في البدرشين، ناتج عن اصطدام القطار بسيارة في منطقة البدرشين، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد انقلاب عربتين بقطار بضائع فى البدرشين، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن القطار اصطدم بسيارة مما أسفر عن انقلاب عربتين، وإصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

الحادث
الحادث

 

القطار المنقلب
القطار المنقلب

 

انقلاب قطار بضائع فى البدرشين
انقلاب قطار بضائع فى البدرشين

 

جانب من حادث انقلاب قطار بضائع البدرشين
جانب من حادث انقلاب قطار بضائع البدرشين

 

حادث انقلاب قطار بضائع البدرشين
حادث انقلاب قطار بضائع البدرشين

 

حادث انقلاب قطار بضائع بالبدرشين
حادث انقلاب قطار بضائع بالبدرشين

 

حادث انقلاب قطار بضائع فى البدرشين
حادث انقلاب قطار بضائع فى البدرشين

 

حادث قطار بضائع البدرشين
حادث قطار بضائع البدرشين

 

قطار بضائع البدرشين
قطار بضائع البدرشين


 







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