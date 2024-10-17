أكلك من خلال فصيلة الدم.. هل يجب تناول الأطعمة حسب فصيلة دمك؟

كتبت إيناس البنا

قد تبدو فكرة تخصيص نظامك الغذائي بناءً على فصيلة دمك غريبة، لكنها اكتسبت شعبية على مر السنين، وفقا لموقع " onlymyhealth"، تقترح فكرة حمية فصيلة الدم على أن الأفراد يجب أن يتناولوا أطعمة معينة ويتجنبوا أطعمة أخرى بناءً على فصيلة دمهم.

تحدد فصيلة الدم مدى قدرة الأفراد على هضم الطعام والتعامل مع الإجهاد ومعالجة العناصر الغذائية، مع توصيات محددة لكل فصيلة دم: O وA وB وAB. في حين اكتسب النظام الغذائي شعبية على مر السنين، إلا أنه يظل موضوع نقاش بين الخبراء.

ما هو النظام الغذائي حسب فصيلة الدم؟

تربط النظرية وراء نظام حمية فصيلة الدم بين فصيلة الدم وكيفية تفاعل الجسم مع أطعمة معينة، وخاصة الليكتينات - وهي مواد شبيهة بالبروتين موجودة في العديد من الأطعمة والتي يمكن أن تتفاعل مع جزيئات تحتوي على السكر على سطح الخلايا، عند تناول أطعمة تحتوي على ليكتينات غير متوافقة مع فصيلة دمك، فإن الليكتينات تستهدف عضوًا أو نظامًا في الجسم وتبدأ في تكتل خلايا الدم، ويزعم أن هذا التكتل يساهم في العديد من المشكلات الصحية، مثل الالتهابات أو مشاكل الجهاز الهضمي.

رجيم فصيلة الدم

وفقا للتقرير، يوصي النظام الغذائي لفصيلة الدم الأفراد بتناول أطعمة معينة وتجنب أطعمة أخرى بناءً على فصيلة دمهم، وتشير النظرية إلى أن فصيلة الدم تؤثر على مدى قدرة الأفراد على هضم الطعام والتعامل مع التوتر.

توصيات غذائية تعتمد على فصيلة الدم

يقدم نظام حمية فصيلة الدم إرشادات مختلفة لكل فصيلة دم:

فصيلة الدم O:

أقدم فصيلة دم، مرتبطة بالصيادين وجامعي الثمار الأوائل، يُنصح بتناول نظام غذائي غني بالبروتين واللحوم.

الأطعمة الموصى بها: اللحوم الخالية من الدهون (لحم البقر، لحم الضأن، الديك الرومي، المأكولات البحرية)، والفواكه، والخضروات الخضراء.

الأطعمة التي يجب تجنبها: منتجات الألبان والحبوب والبقوليات.

النوع أ:

يُنصح الأفراد باتباع نظام غذائي يعتمد في المقام الأول على النباتات، مما يعكس أصولهم الزراعية.

الأطعمة الموصى بها: الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب.

الأطعمة التي يجب تجنبها: اللحوم، ومنتجات الألبان، والجلوتين، وبعض المكسرات.

النوع ب:

يمثل الأفراد من النوع ب الأسلاف، ويمكنهم تناول نظام غذائي متوازن مع المزيد من التنوع.

الأطعمة الموصى بها: اللحوم، ومنتجات الألبان، والحبوب، والخضروات.

الأطعمة التي يجب تجنبها: البيض، والغلوتين، وبعض أنواع البقول والمكسرات.

فصيلة الدمAB :

يجب على أصحاب فصيلة الدم AB تناول مجموعة من الأطعمة التي تناسب كلا من فصيلتي الدم A وB.

الأطعمة الموصى بها: المأكولات البحرية، ومنتجات الألبان، والخضروات الخضراء.

الأطعمة التي يجب تجنبها: اللحوم الحمراء، والذرة، والفاصولياء.

يربط التقرير بين فصيلة الدم والقابلية للإصابة بالأمراض، فهو يزعم، على سبيل المثال، أن الأفراد الذين يحملون فصيلة الدم A قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة وفقر الدم الخبيث، في حين قد يكون الأفراد الذين يحملون فصيلة الدم O أكثر عرضة للإصابة بقرحة الأمعاء.

هل هناك دعم علمي؟

على الرغم من فرضيته المثيرة للاهتمام، فإن نظام حمية فصيلة الدم يفتقر إلى دعم علمي قوي، من منظور طبي، يفتقر نظام حمية فصيلة الدم إلى دعم علمي قوي، وفي حين تشير الفكرة إلى أنه ينبغي للأفراد تناول أطعمة محددة بناءً على فصيلة دمهم من أجل صحة مثالية، فإن الأبحاث الحالية لا تقدم أدلة قوية تدعم فعاليته

في النهاية ، فإن التركيز على نظام غذائي متوازن وغني الغذائية والذي يتناسب مع متطلبات صحتك الفريدة هو مفتاح الصحة على المدى الطويل، بغض النظر عن فصيلة دمك.