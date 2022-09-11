دراسة: فصيلة دمك قد تؤثر على مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تخبرك فصيلة دمك بالعديد من الأشياء عن نفسك، مثل مخاطر تعرضك لحالات صحية معينة، وخطر الإصابة بجلطات الدم، وحتى ما إذا كنت معرضًا للإصابة بحصوات الكلى، وكشفت دراسة جديدة أن فصيلة دمك قد تتنبأ أيضًا بمخاطر تعرض الشخص لسكتة دماغية، بحسب موقع "health".

وتظهر الأبحاث المنشورة حديثًا في مجلة Neurology ارتباطًا قويًا بين الإصابة بفصيلة الدم A وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية المبكرة قبل سن الستين.

تعد السكتة الدماغية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، التي تُظهر بياناتها أن شخصًا ما يعاني من سكتة دماغية كل 40 ثانية ويموت من واحدة كل 3.5 دقيقة.

ما يقرب من 90 ٪ من جميع السكتات الدماغية هي السكتات الدماغية الإقفارية ، والتي تحدث عندما تمنع الجلطة الدموية الدم من الوصول إلى الدماغ.

وأشارت الدراسة الجديدة إلى وجود عامل وراثي قوي يربط فصيلة الدم بالسكتة الدماغية.

قال المؤلف المشارك للدراسة براكستون ميتشل، عالم الأوبئة الوراثية في كلية الطب بجامعة ميريلاند الأمريكية أنه لا يجب أن تقلق كثيرًا بشأن فصيلة دمك.

وأوضح ميتشل: "في المخطط الكبير للأشياء، يعد عامل خطر أقل من غيره، وفصيلة الدم هي واحدة من العديد من العوامل الجينية والبيئية التي تزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية.

أظهرت فصيلة الدم (A) أقوى صلة بالبدء المبكر للسكتة الدماغية

وسعى الباحثون المشاركون في الدراسة الجديدة إلى فهم مدى أهمية علم الوراثة عندما يتعلق الأمر بخطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية.

للقيام بذلك، أجروا دراسة ارتباط على مستوى الجينوم تضمنت جمع بيانات عن حالات السكتة الدماغية من جميع أنحاء العالم. كانت غالبية بيانات الدراسة من الولايات المتحدة وأوروبا.

من 48 دراسة مختلفة، قام الباحثون بتحليل المعلومات الصحية المرتبطة بما يقرب من 17000 فرد من مرضى السكتة الدماغية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عامًا. أكثر من 599237 حالة طبية لا تشمل السكتة الدماغية كانت بمثابة الضوابط.

تم تقسيم الأشخاص على مجموعات الدم الرئيسية الأربع بناءً على ما إذا كانوا مصابين بسكتة دماغية مبكرة أو سكتة دماغية متأخرة أو لم يصابوا بسكتة دماغية.

ودرس الباحثون عن المتغيرات الجينية عبر الجينوم وبين مجموعات الدراسة. وجدوا اختلافات جينية كبيرة بين المرضى الذين أصيبوا بسكتة دماغية وأولئك الذين لم يصابوا بها و لوحظت الفروق على وجه التحديد في ترميز الجينات لفصيلة الدم A؟

وارتبط وجود فصيلة الدم A بفرصة أكبر بنسبة 18٪ للإصابة بسكتة دماغية مبكرة. وشمل ذلك زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم ، والتي يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية.

في المقابل ، كان الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم O أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية مبكرة بنسبة 12٪ مقارنة بأنواع فصائل الدم الأخرى.

كان هناك أيضًا خطر طفيف للإصابة بسكتة دماغية مبكرة ومتأخرة لدى الأشخاص من فصيلة الدم B

قالت ساندرا نارايانان، طبيبة الأعصاب الوعائية وجراحة الأعصاب التداخلية في معهد باسيفيك لعلوم الأعصاب، والتي لم تشارك في الدراسة، إن البحث يضيف إلى ما يعرفه العلماء بالفعل عن عوامل الخطر التي لا يمكن السيطرة عليها لأمراض القلب - مثل الجينات التي تساهم في فصيلة دم الشخص.

النتائج قد تكون حافزًا على أن الأشخاص الذين لديهم ملف وراثي أكثر خطورة للسكتة الدماغية يحتاجون إلى إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة.

فهم الأساس الجيني وراء السكتة الدماغية يمكن أن "يبدأ الحديث بشأن الأدوية أو الاستراتيجيات الأخرى للحد من تجلط الدم الشرياني أو الوريدي.

عوامل خطر أخرى للإصابة بالسكتة الدماغية

إلى جانب العوامل الوراثية وفصيلة الدم، يعد العمر عاملاً آخر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يحذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من أنه بعد سن 55، يتضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية كل عقد. بينما تحدث السكتات الدماغية في أغلب الأحيان بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر، تحدث واحدة من كل سبع سكتات دماغية في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 عامًا.

يمكن أن يؤثر جنس الشخص أيضًا على السكتة الدماغية تشير دراسة أخرى إلى أن النساء أكثر من الرجال أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية.