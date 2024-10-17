أستاذة قلب أطفال: هذه العلامات تتطلب فحص قلب الطفل فورا

كتبت مروة محمود الياس

قالت الدكتورة رشا عمار أستاذة أمراض الأطفال طب القاهرة قصر العيني، والمدير السابق لمستشفى أبو الريش الجامعي، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التوعية بأمراض القلب بشكل مبكر أمر فى غاية الأهمية، خاصة لدى الأطفال والمراهقين، فلا تقتصر المشكلات والأمراض التى تصيب القلب على المواليد وعند الولادة فقط كما يعتقد البعض على هيئة عيوب خلقية بالقلب، بل إن مشكلات القلب قد تصيب الإنسان فى أية مرحلة عمرية، أو بسبب أمراض أخرى يصابون بها وتؤثر على وظائف القلب.

جاء ذلك على هامش المؤتمر المصري لأورام القلب للبالغين والأطفال، المنعقد اليوم الخميس، والذى يهدف بالدرجة الأولى للتوعية بمشكلات القلب المختلفة التي تصيب مرضى الأورام بعينهم، وتدريب وتوعية أطباء الأورام والقلب وكذا الأطفال والغدد بهذا التخصص الفريد والخاص بمرضى القلب الخاضعين لعلاج السرطان.

وأشارت دكتورة رشا عمار إلى أهمية ملاحظة أية تغيرات صحية تظهر على طفلك الصغير، وحتى عمر المراهقة بشكل خاص، تلك المرحلة التى تحمل الكثير من الاضطرابات الهرمونية والجسدية والتغيرات التى تؤثر على وظائف الجسم بالكامل والقلب بشكل خاص وتختلف من طفل إلى آخر.

أهم الأعراض والعلامات



ـ تغيرات فى مجهود الطفل أو حركته بشكل مفاجئ، كأن يصبح أكثر ضعفا.

ـ انخفاضات أو اختلالات مفاجئة فى وزن الطفل أو المراهق بشكل ملحوظ وفى وقت سريع.

ـ أية آلام صدرية أو قلبية يشعر بها الطفل الصغير.

ـ اضطراب فى نفس الطفل مع تسارع واضطراب ضربات القلب.

ـ أية إغماءات مفاجئة أو اضطرابات فى الوعى.



وأكدت دكتورة رشا عمار على ضرورة الفحص الدائم للطفل والمراهق، خاصة إذا كان يعانى من أمراض مزمنة أو أورام، هذه المشكلات المرضية ترفع فرص الإصابة بمشكلات القلب، واضطرابات وظائفه، خاصة مريض السرطان من الأطفال والمراهقين، الذى يصبح عرضة لأمراض القلب نتيجة الخضوع لفترات طويلة للعلاج، فهذا المريض بشكل خاص يتطلب علاجه في تلك المرحلة فهم للحالة وتكاتف من أطباء الأورام والباطنة والقلب وكذا الطوارئ وغيرها من التخصصات التي تشرف على حالته، فكافة التخصصات تحتاج لمعرفة هذا التخصص المعتمد الجديد المسمى بـ"الكارديو انكولوجي"، الذى ينفرد بالبحث وعلاج الأمراض القلبية التي تصيب مرضى الأورام بشكل خاص.