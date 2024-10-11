نصائح بسيطة للحفاظ على صحة القلب

كتبت فاطمة ياسر

الفحص الدائم ومتابعة صحة القلب من أهم الحيل التى يجب القيام بها لتجنب التعرض لأى مضاعفات صحية، ويقدم التقرير المنشور على healthshots بعض الخطوات البسيطة لحماية صحة القلب.

ما الاختبارات المختلفة التى يمكن من خلالها مراقبة صحة القلب داخل المنزل؟

هناك بعض الاختبارات المنزلية التي يمكن إجراؤها لقياس صحة القلب فى المنزل، ومنها..

- قياس معدل ضربات القلب وضغط الدم

الاختبارات الأكثر شيوعًا التى يمكن مراقبتها فى المنزل هى معدل ضربات القلب وضغط الدم، فيتراوح معدل ضربات القلب الطبيعى بين 60 إلى 100، وضغط الدم أقل من 140 × 90 وهو القراءة المثالية لدى معظم المرضى، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.

فيمكنك استخدام أجهزة قياس ضغط الدم لقياس ضغط الدم في المنزل، فإذا كنت تريد التحقق من معدل ضربات قلبك، فابحث عن نبضك على معصمك، واحسب عدد مرات ضربات القلب.

- مراقبة ألم الصدر أو صعوبة التنفس

الشىء الآخر الذى يمكن للناس مراقبته هو أى أعراض مرتبطة بالجهد مثل ألم الصدر أو صعوبة التنفس خلال المشى السريع أو صعود الدرج، فإذا لاحظ الشخص مثل هذه الأعراض، فيجب إجراء تقييم مبكر حتى يمكن تجنب نتائج الانسدادات مثل النوبات القلبية، ووفقًا للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، فإن أى ألم أو ضغط أو ضيق أو انزعاج يبدأ أو ينتشر إلى الصدر يمكن أن يكون مؤشرًا مهمًا على مرض قلبى خطير محتمل.

ما عوامل الخطر التى تؤثر على القلب؟

يمكن أن تتأثر صحة القلب بعدة عوامل، وفيما يلي بعض الحالات التي تحتاج إلى علاج فعال لتجنب تدهور صحة القلب..

- ارتفاع ضغط الدم

من عوامل الخطر الشائعة لأمراض القلب ارتفاع ضغط الدم، والذى يؤدى إلى تضخم عضلة القلب، وعندما يُترك دون علاج، فقد يؤدى إلى خلل فى وظائف القلب، ما يؤدى إلى العديد من أمراض القلب، ويشار إليه باسم "القاتل الصامت" لأنه لا توجد أعراض واضحة، حتى فوات الأوان.

- مرض السكر والكوليسترول

يمكن أن يؤدى مرض السكر غير المنضبط إلى تراكم الدهون فى الشرايين، وغالبًا ما يرتبط هذا بمستويات غير طبيعية من الدهون ومستويات عالية من الكوليسترول، وقد يكون تراكم هذه اللويحات فى الشرايين غير مستقر، وقد تنفجر هذه اللويحات وتتعرض للدم، ما يؤدى إلى الإصابة بنوبة قلبية، وتنص مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة على أن الأشخاص المصابين بمرض السكر معرضون لخطر أكبر للإصابة بقصور القلب.