وزارة العمل فى 7 أيام.. حوار حول مشروع قانون العمل الجديد

كتبت آية دعبس

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " بشأن نشاط "الوزارة" خلال الـ 7 أيام الماضية.

بدأ الاسبوع بلقاء هام ،حيث ترأس الوزير جبران ، بمقر "الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا لـ"الحوار الإجتماعي"، للتشاور، بشأن مشروع قانون العمل الجديد.

وأكد على أهمية هذا الاجتماع ، كونه يناقش مشروع قانون، من أهم التشريعات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسرعة طرحها على "الحوار الاجتماعي" ،ثم عرضه على مجلس النواب في دورته الحالية ،لإصداره بشكل متوازن ،وبتوافق جميع الأطراف المعنية،لتحقيق المزيد من "الأمان الوظيفي "للعامل ، والتشجيع على الاستثمار في بيئة عمل لائقة.

كما بحث وزير العمل،في لقاء مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،سبل التعاون في مجال تطوير التدريب الطبي المهني.

و التقى الوزير جبران ،مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،التي استقبلته، والوفد المرافق له بمكتبها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة الملفات المشتركة بين الوزارتين، حيث شهد اللقاء استعراضا لأهم أولويات الدولة المصرية والتي تتمثل في بناء الإنسان وخلق فرص عمل للشباب ودعم جهود التنمية البشرية، من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2024-2027 ، والتي تستهدف تعزيز التوظيف والإنتاجية وتطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية في الداخل و الخارج.

وعقد وزير العمل اجتماعًا، بمقر الوزارة، مع وفدِ من البنك الدولي برئاسة كريستوبال ريادو كانو مدير ممارسات الحماية الاجتماعية، وذلك لبحث أوجه التعاون المُستقبلي بشأن التوسع في مَدّ مظلة الحماية الإجتماعية للعمالة غير المنتظمة،والعاملين في القطاع غير الرسمي،وغيرها من الملفات المُشتركة وكانت هناك إشادة بالمبادرات الرئاسية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا ،وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال.

وإلتقى الوزير، بمقر الوزارة ، وفدِ من فريق الفحص المهني السعودي برئاسة فوزان عبد الله المهيدب، لمتابعة تنفيذ اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والسعودية ، بالتعاون بين وزارة العمل المصرية ،ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـ"المملكة" ،وتُمثلها شركة تكامل السعودية ،وكذلك بحث التوسع في ضم عددًا من مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني بها،ودراسة التوسع بإضافة مهن جديدة على المهن التي يتم الاختبارات عليها، لتوفير عمالة ماهرة لسوق العمل السعودى.

وسبق هذا اللقاء اجتماع الوزير ،مع السفير صالح بن عيد الحوصني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة ،والوفد المرافق له ،وبحثا أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال العمل،وتنقل الأيدي العاملة،وأكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين،في تعزيز العمل العربي المشترك ،ومواجهة التحديات.

في نفس السياق ،استقبل الوزير جبران، نظيره العراقى أحمد الأسدي ،وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق ،والوفد المرافق، وبحث الوزيران ،تفعيل سبل التعاون ،من خلال لجنة مشتركة بين الوزارتين ،هدفها التنسيق وتكثيف الجهود فيما يخص ملفات العمل المشتركة بين البلدين الشقيقين ،خاصة العمالة المصرية، وسبق هذا الاجتماع، لقاء بين الوزيرين بالقاهرة أيضا، خلال افتتاحهما ورشة عمل نقاشية بعنوان "مسودة قانون المنظمات النقابية في العراق " ،الذي نظمته لجنة العمل البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني ووزارة العمل العراقية.

وشارك وزير العمل ،بدعوة من سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، كيم يونج هيون، في الاحتفالية التي أقامتها السفارة بالقاهرة، بمناسبة العيد الوطني، والذكرى 76 لتأسيس الجيش الكورى، وذلك بحضور عدد من السفراء والشخصيات العامة، وأعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدين.

وعلى جانب آخر وخلال الأسبوع، أعلن وزير العمل ،عن ضم أول قائمة ،تم حصرها من عمال التراحيل الذين يعملون باليومية،في القطاع غير الرسمي، بمحافظة القاهرة ،إلى منظومة العمالة غير المنتظمة،والموافقة على صرف أول منحة لهم من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في إطار تنفيذ خطط وبرامج الحماية الاجتماعية للعمال.

كما أعلن عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل في شركة للأسواق التجارية، وذلك خلال الفترة المقبلة التي تشهد مجموعة من التوسعات ،والتنسيق لتوفير فرص عمل في فروع "الشركة" في عددِ من البلدان العربية.

وتواصل مديريات العمل في المحافظات تنفيذ توجيهات الوزير جبران، بالاستمرار فى تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك من خلال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى مواقع العمل والإنتاج، وكذلك تكثيف الجهود في مراكز التدريب المهنى لتنمية مهارات الشباب على مهن المستقبل ،في اطار خطة الوزارة "التدريب من أجل التشغيل"..وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم.



