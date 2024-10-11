وزارة الشباب تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "نور فكرك .. ابنِ وعيك" 15 أكتوبر

كتبت ياسمين يحيى

تستعد وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "نور فكرك .. ابنِ وعيك"، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بمشاركة أعضاء برلمانى الطلائع والشباب وأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من مراكز شباب محافظات الجمهورية، تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

حيث تستقبل قاعات مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية والجامع الأزهر الشريف، الوفد الأول من محافظة "أسيوط"، يوم 15 أكتوبر الجارى، يتألف الوفد من 50 إلى 70 شابًا وشابة، للمشاركة فى انطلاق المبادرة التى أعلن عنها برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بالشراكة مع الإدارة المركزية للتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة.

وتهدف المبادرة إلى: "زيادة الوعى الدينى والمجتمعى الصحيح، وبناء العقول بالمعرفة والعلم، وتواصل علماء الأزهر الشريف مع طلائع وشباب البرلمان، وسماع آرائهم وتساؤلاتهم حول القضايا الدينية والحياتية المختلفة".

وتهتم المبادرة بعقد سلسلة من الحلقات النقاشية وورش العمل حول: "تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف ودعم ثقافة التعايش والحوار، فضلًا عن تحصين الشباب معرفيًا وفكريًا ودعم القدوات الصالحة لتعزيز منظومة القيم والأخلاق التعريف بالقدوة الصالحة والحفاظ على الهوية المصرية الوطنية والهوية الدينية لكل صاحب دين وكل صاحب عزيمة لبناء هذا الوطن".

ومن المقرر مشاركة 3 آلاف شاب وشابة من أعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من مراكز شباب الجمهورية.