بوتين يصل إلى تركمانستان فى زيارة رسمية

موسكو (أ ش أ)

وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى عشق آباد عاصمة تركمانستان، حيث سيشارك فى المنتدى الدولى حول "الترابط بين الأزمنة والحضارات-أساس السلام والتنمية"، وسيلتقى بالرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، أنه من المتوقع أن يحضر المنتدى زعماء أكثر من 10 دول، فضلا عن رؤساء المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة التعاون الاقتصادي، ومنظمة الدول التركية، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).

وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن بوتين يخطط خلال الاجتماع مع بزشكيان لمناقشة القضايا الثنائية والوضع المتصاعد بشكل مفاجئ في الشرق الأوسط.

وأضاف المساعد أنه من الممكن أيضا إجراء اتصالات ثنائية أخرى على هامش المنتدى.