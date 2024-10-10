اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2024 05:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: البطالة فى روسيا عملياً عند مستوى الصفر فى الوقت الراهن

الخميس، 10 أكتوبر 2024 03:00 ص
بوتين: البطالة فى روسيا عملياً عند مستوى الصفر فى الوقت الراهن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء إن "البطالة في روسيا هي عملياً عند مستوى الصفر في الوقت الراهن".

وأضاف بوتين - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" اليوم - أنه "من أجل تعويض النقص في العمالة، من الضروري زيادة كفاءة الإنتاج، بفتح المنشآت الصناعية"، موضحاً أن "هناك نقصاً في العمالة في البلاد".

واستطرد إن "البطالة عند مستوى منخفض تاريخياً في البلاد - إنها غير موجودة تقريباً. وهذا بالفعل إحد العوامل التي تحد من النمو الاقتصادي. وأفضل طريقة للخروج هي زيادة الاستقلال التكنولوجي، وزيادة العمالة الإنتاجية"، على حد تعبيره.

ووفقا للرئيس بوتين، فإن افتتاح منشآت إنتاج جديدة ذات تكنولوجيا عالية يعد "خطوة في الاتجاه الصحيح تماماً".







حرب روسيا واوكرانيا

روسيا

اوكرانيا

بوتين

موسكو

كييف

البطاله فى روسيا




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة