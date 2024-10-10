بوتين: البطالة فى روسيا عملياً عند مستوى الصفر فى الوقت الراهن

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء إن "البطالة في روسيا هي عملياً عند مستوى الصفر في الوقت الراهن".

وأضاف بوتين - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" اليوم - أنه "من أجل تعويض النقص في العمالة، من الضروري زيادة كفاءة الإنتاج، بفتح المنشآت الصناعية"، موضحاً أن "هناك نقصاً في العمالة في البلاد".

واستطرد إن "البطالة عند مستوى منخفض تاريخياً في البلاد - إنها غير موجودة تقريباً. وهذا بالفعل إحد العوامل التي تحد من النمو الاقتصادي. وأفضل طريقة للخروج هي زيادة الاستقلال التكنولوجي، وزيادة العمالة الإنتاجية"، على حد تعبيره.

ووفقا للرئيس بوتين، فإن افتتاح منشآت إنتاج جديدة ذات تكنولوجيا عالية يعد "خطوة في الاتجاه الصحيح تماماً".