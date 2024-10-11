بوتين: روسيا منفتحة لمناقشة معالم النظام العالمى الجديد مع جميع الشركاء

موسكو (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا منفتحة لمناقشة معالم النظام العالمى الجديد مع جميع الشركاء على الساحة الدولية، بما فى ذلك فى إطار الجمعيات الدولية.

وقال بوتين خلال مشاركته في منتدى "الترابط بين الأزمنة والحضارات" في عشق آباد، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "إن روسيا تؤيد إجراء أوسع نقاش دولي ممكن حول معايير التفاعل في العالم الناشئ المتعدد الأقطاب، وهي منفتحة لمناقشة قضايا بناء نظام عالمي جديد مع جميع أصدقائنا وشركائنا والأشخاص ذوي التفكير المماثل، بما في ذلك داخل رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس"".

وأضاف بوتين أنه لا يمكن ضمان السلام والتنمية العالميين إلا من خلال الأخذ في الاعتبار آراء كل دولة وشعب، مع احترام سيادتهم، وتابع قائلا: "نحن مقتنعون بأنه لا يمكن ضمان السلام العالمي والتنمية الشاملة إلا من خلال مراعاة آراء كل شعب، مع احترام آراء كل دولة بشأن مسارها السيادي، ونظرتها للعالم، وتقاليدها وأفكارها الدينية، وإن ترابط الأزمنة والحضارات هو أساس السلام والتنمية".

وأشار بوتين إلى أنه بهذه الروح تستعد روسيا لاستضافة قمة "بريكس" في قازان.

وأعرب بوتين عن شكره لقيادة تركمانستان على إسهامها في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى عاصمة تركمانستان، اليوم الجمعة، في زيارة للمشاركة في منتدى "الترابط بين الأزمنة والحضارات"، المخصص للذكرى الـ300 لميلاد الشاعر والمفكر الكلاسيكي التركماني مختومكولي فراغا، ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الروسي في الجلسة العامة للحدث.