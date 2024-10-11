اليوم السابع
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الأجهزة الرقابية بوزارة التموين تتابع توافر السلع الاستراتيجية فى الأسواق

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 08:00 ص
الأجهزة الرقابية بوزارة التموين تتابع توافر السلع الاستراتيجية فى الأسواق وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تكثف الأجهزة الرقابية بـ وزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات على الأسواق  لمتابعة  تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الـ 7  سلع الاستراتيجية، وقرار  وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن  تنظيم تداول السلع " زيت الخليط ، الفول ، الأرز ، اللبن ، السكر ، المكرونة ، الجبن الأبيض   ويحظر القرار  حبس السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى ، وكذلك متابعة ضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يلبى احتياجات المواطنين .

على جانب أخر تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة ، كما تتابع غرفة عمليات وزارة التموين ضخ السلع بفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والتأكد من مد الفروع بالمنتجات اول بأول وفقا لاحتياجات كل منطقة .

 







وزارة التموين

اسعار السلع الاستراتيجية

اسعار السلع الغذائية

حملات وزارة التموين الرقابية

رقابة وزارة التموين على الأسواق

اسعار سلع التموين



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