الأجهزة الرقابية بوزارة التموين تتابع توافر السلع الاستراتيجية فى الأسواق

كتب مدحت وهبة

تكثف الأجهزة الرقابية بـ وزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات على الأسواق لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الـ 7 سلع الاستراتيجية، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم تداول السلع " زيت الخليط ، الفول ، الأرز ، اللبن ، السكر ، المكرونة ، الجبن الأبيض ويحظر القرار حبس السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى ، وكذلك متابعة ضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يلبى احتياجات المواطنين .

على جانب أخر تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة ، كما تتابع غرفة عمليات وزارة التموين ضخ السلع بفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والتأكد من مد الفروع بالمنتجات اول بأول وفقا لاحتياجات كل منطقة .