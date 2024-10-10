وزارة العمل: وفد سعودى يزور مركز التدريب المهنى بالقاهرة

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة القاهرة استقبلت وفداً من فريق الفحص المهني السعودي، فى زيارة لمركز التدريب المهنى، لمتابعة تنفيذ اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والسعودية، بالتعاون بين وزارة العمل المصرية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، من خلال متابعة اختبارات الفحص المهنى السعودى على مهن: ( ميكانيكا السيارات واللحام، وكهرباء السيارات، وكهرباء التوصيلات)، وجارى اضافة مهن أخرى للتعاون وهى: التبريد والتكييف وصيانة الأجهزة المنزلية، والسباكة الصحية، حيث قام الوفد بتفقد بعض الورش التي يتم اختبار المتدربين بها، وكذلك الاختبارات النظرية.

وأكد الوفد، حرصهم على توفير فرص عمل للعمالة المصرية لأنها تتميز بالمهارة والكفاءة فى سوق العمل السعودي والاستفادة من قدراتها لدعم خطط العمل بالمملكة، كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة باتفاقية الفحص المهني لرفع نتائج الاختبارات ومستويات المتقدمين .

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديرية، بأن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري و كفاءته ومهارته، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته من خلال وحدة "توجيه ما قبل المغادرة" التابعة للوزارة، وضرورة التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب، الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية.

وأضاف مدير المديرية أن "اتفاقية الفحص المهني" تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في سوق المملكة.