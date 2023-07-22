اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن وحدة "توجيه ما قبل المُغادرة" بوزارة العمل

السبت، 22 يوليو 2023 03:39 م
كل ما تريد معرفته عن وحدة "توجيه ما قبل المُغادرة" بوزارة العمل وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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افتتحت وزارة العمل "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة"، حرصا على الاستمرار فى حماية ورعاية العمالة المصرية فى الداخل والخارج، ويستعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بهذه الوحدة:

1-    تم افتتاح الوحدة بمبنى الوزارة  القائم بـ3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة.

2-    تأتى فى إطار برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال أفريقيا، وهو البرنامج الذى يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، بدعم من الاتحاد الأوروبى.

3-      واحدة من أدوات الدولة المصرية لرعاية وحماية عمالها وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، فضلا عن كونها نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية.

4-    تضمن بداية آمنة لرحلة هجرة الأيدى العاملة من خلال تقديم خدمات توعوية للعمالة المرشحة للعمل بالخارج، عن طريق التدريب والتوجيه والإرشاد، وحمايتهم من التعرض لأى شكل من أشكال الاستغلال أو النصب.

5-     تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، حيث أن عقود العمل الشرعية يتم توثيقها من خلال وزارة العمل، ومن ثم سيتم إرفاق ما يثبت تلقي العامل تدريبات بالوحدة خلال مدة قصيرة يتم تحديدها وفقا لنوع الوظيفة المرشح لها.

6-    الوحدة تخدم الشباب المصرى الراغب فى العمل في الخارج، من خلال تقديم خدمات توعوية للعمالة المُرشحة للعمل بالخارج لضمان الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق  تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد بما يساعدهم على الاندماج في المجتمع بدولة المقصد، فضلا عن حمايتهم من التعرض لأى شكل من أشكال الاحتيال، هذا بالإضافة إلى دورها فى التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الوطنية الفاعلة في هذا المجال لتوحيد الجهود والرؤى الوطنية.


وحدة توجيه ما قبل المُغادرة

توجيه ما قبل المُغادرة

وزارة العمل

المصريين بالخارج



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