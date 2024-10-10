تنظيم قافلة مسرحية بمدارس الحوامدية دعما لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

كتب محمود طه حسين

نظم توجيه التربية المسرحية بإدارة الحوامدية التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة أولي القوافل المسرحية والتي تخللتها العديد من الفقرات الفنية المتنوعة حيث قدم منتخب الحب والخير والسلام للفنون المسرحية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة أوبريت اللي بني مصر

تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد ملحمة النصر والعزة والكرامة كما قدم بعدها أوبريت بداية مصرية دعما لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

وتخلل البرنامج الفني استعراض دور المرأة الريفية المصرية، وتعبيرا عن دور الجندي المصري وتضحياته خلال حرب أكتوبر قدم مواهب المسرح استعراضا بعنوان "ابويا وصاني"، حضر الاحتفالية مدراء المتابعة بوزارة التربية والتعليم، كما تم تنظيم الحفل برعاية محمد قطب مدير عام الإدارة التعليمية ويحي أبو شميلة وكيل الإدارة وإشراف فاطمة يحي مدير خدمات تربوية وبدعم من أعضاء مجلس الآباء والامناء والمعلمين.



احتفالات نصر أكتوبر المجيد ملحمة النصر



استعراض دور المرأة الريفية المصرية



أوبريت اللي بني مصر