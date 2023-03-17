فوز عرض مسرحي بتعليم نجع حمادي بالمركز الثالث في مسابقة المسرح التفاعلي بقنا

قنا صابر سعيد

أعلن توجيه التربية المسرحية بإدارة نجع حمادي التعليمية ، نتيجة تحكيم مسابقة "المسرح التفاعلي" لطلاب مدارس قنا للعام 2022 /2023 في تصفياته النهائية المنعقدة بمسرح مدرسة التحرير بقنا، وذلك أمام لجنة الوزارية التابعة لصندوق الأمم المتحدة، والسفارة النرويجية، ووزارة التربية والتعليم، تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وقال إبراهيم محمد عرابي، موجه أول التربية المسرحية بنجع حمادي، إن نتيجة مسابقة المسرح التفاعلي أسفرت عن حصول توجيه التربية المسرحية بإدارة نجع حمادي التعليمية على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى العرض المسرحي " كسـرة أمل" ، كما حصل على المركز الأول في أفضل ممثلة للطالبة" لمياء على".

وأوضح عرابي، أن لجنة التحكيم للمسابقة تكونت من الدكتورعاطف العجمى، مسؤل الوزارة والإدارة العامة للأنشطة الطلابية، سيد عبد الله موجه عام التربية المسرحية بالشرقية، والدكتوره أمنية العركى، ونرمين مجدى، ونهال صادق، بحضور صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، ونشأت أحمد موجه عام التربية المسرحية، ولفيف من القيادات التعليمية وموجهى التربية المسرحية، بجميع الإدارات التعليمية التسع بقنا.

وأضاف موجه أول التربية المسرحية، أن تدريبات الطلاب والطالبات المشاركين في فعاليات مسابقة " المسرح التفاعلي " جرت تحت إشراف إبراهيم محمد عرابى موجه أول التربية المسرحية بنجع حمادي ، و محمد عبد الجابر، و لبنى محمد إسماعيل موجها التربية المسرحية، بإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية، وأبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

يذكر أن ابطال العرض المسرحي " كسـرة أمل" الحائز علي المركز الثالث جمهوريا هم الطلاب " محمد جاد الكريم، يوستينا صفوت، مدرسة الشهيدة ميار أبو السعود الإعدادية بنات، و لمياء على، و رضوى أحمد، هايدى خلف الله، الطالبات بمدرسة الزخرفية بنات بنجع حمادي، ويوسف عثمان مدرسة الشهيد محمود عبد الفتاح، وبيشوى رامى، مدرسة الشهيد محمود عبد الفتاح، بحضور كريمة مشرفة النشاط المسرحى بمدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنات بنجع حمادي.