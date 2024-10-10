اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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انقطاع الكهرباء عن مليونى مواطن بولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار ميلتون

الخميس، 10 أكتوبر 2024 09:08 ص
انقطاع الكهرباء عن مليونى مواطن بولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار ميلتون إعصار ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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تسبب إعصار ميلتون الذى ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الخميس، فى انقطاع التيار الكهربائى عن أكثر من مليونى مواطن فى جميع أرجاء الولاية.

وذكرت قناة (إيه بي سي) الأمريكية أن إعصار ميلتون وصل إلى اليابسة بالقرب من منطقة "سيستا كي" في ولاية "فلوريدا" كإعصار من الفئة الثالثة مصحوبا برياح بلغت سرعتها 120 ميلا في الساعة، وذلك قبل أن تتراجع قوته ليصبح إعصارا من الفئة الثانية.

وأضافت القناة أن خدمة الطقس الوطنية الأمريكية أصدرت تحذيرات من وقوع فيضانات عارمة في مدن "تامبا" و"سانت بيترسبرج" و"كليرواتر" عقب وصول الإعصار.

ويعد إعصار "ميلتون" هو الثالث الذي يصل إلى اليابسة في ولاية "فلوريدا" هذا العام عقب إعصاري "هيلين" و"ديبي".

 







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