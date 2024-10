فلوريدا تواجه غضب إعصار ميلتون بأكياس الرمل.. فيديو وصور

لمواجهة إعصار ميلتون القوي الذي يضرب فلوريدا، يستخدم سكان الولاية أكياس الرمل كإجراء وقائي أساسي وتوضع هذه الأكياس حول المباني والأبواب لمنع دخول مياه الفيضانات وحماية الممتلكات من الأضرار الجسيمة.

وبحسب موقع الحرة، يضرب إعصار ميلتون الولاية بعد أسبوعين فقط على الإعصار هيلين المدمر الذي ضرب فلوريدا وولايات أخرى في جنوب شرق البلاد وخلف دمارا جسيما وخسائر بشرية فادحة.

Sandbag sites in New Port Richey, Fl are packed this evening following the potential of Hurricane Milton landfall. #HurricaneMilton #flwx #TampaBay #milton pic.twitter.com/Zn60q5Oliz