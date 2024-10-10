اليوم السابع
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فلوريدا تواجه غضب إعصار ميلتون بأكياس الرمل.. فيديو وصور

الخميس، 10 أكتوبر 2024 08:59 ص
فلوريدا تواجه غضب إعصار ميلتون بأكياس الرمل.. فيديو وصور استعدادات أهالى فلوريدا لأعصار ميلتون
وكالات

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لمواجهة إعصار ميلتون القوي الذي يضرب فلوريدا، يستخدم سكان الولاية أكياس الرمل كإجراء وقائي أساسي وتوضع هذه الأكياس حول المباني والأبواب لمنع دخول مياه الفيضانات وحماية الممتلكات من الأضرار الجسيمة.

وبحسب موقع الحرة، يضرب إعصار ميلتون الولاية بعد أسبوعين فقط على الإعصار هيلين المدمر الذي ضرب فلوريدا وولايات أخرى في جنوب شرق البلاد وخلف دمارا جسيما وخسائر بشرية فادحة.

 

 

واستعانت مقاطعة ليك بالسجناء غير الخطرين لمساعدة السكان في تجهيز أكياس الرمل قبل أن يضرب الإعصار الولاية.

وفتحت المقاطعة عددا من المواقع أمام السكان يوميا من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء حيث وفرت فيها الرمل والأكياس، قبل أن تغلقها استعدادا للإعصار.

اكياس الرمل
 

 

وقال رون يسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، في بيان إن إدارة الطوارئ الفيدرالية سهلت توزيع 237000 كيس رمل على السكان، كما وزعت 726200 لتر من المياه و581000 وجبة جاهزة للأكل. 

وبالنسبة لأولئك الذين لم يستخدموا أكياس الرمل، قد يبدو لهم هذا الخيار لـ ردع الفيضانات غريبا لكنه في الحقيقة فعال للغاية للحماية إذا تم ملء الأكياس واستخدامها بشكل صحيح.

وبدأ إعصار ميلتون "الخطر للغاية" باجتياح سواحل ولاية فلوريدا في جنوب الولايات المتحدة ليل الأربعاء، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة وفيضانات فجائية.

مساعدة السجناء للأهالى
 

 

وقال المركز الوطني للأعاصير في نشرة أصدرها في الساعة 20,30 (00,30 ت غ الخميس) إنّ ميلتون وصل إلى اليابسة بقوة إعصار "خطر للغاية" من الفئة الثالثة على سلّم من خمس فئات تصاعدية.

وأضاف أنّ "البيانات تشير إلى أنّ عين الإعصار ميلتون وصلت إلى اليابسة بالقرب من سييستا كي بمقاطعة ساراسوتا" المكتظة بالسكّان والواقعة على الساحل الغربي لولاية فلوريدا.







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