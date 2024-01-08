60 دقيقة × 30 ثانية.. "اليوم السابع" داخل نفق عرابى بالزقازيق.. فيديو وصور

الشرقية - إيمان مهنى

يعد نفق أحمد عرابى بالزقازيق بتكلفة 240 مليون جنيه، هو أهم محاور المرورية الضخمة، التى نفذت على أرض محافظة الشرقية، والذى سيختصر المسافة بين شرق وغرب الزقازيق، إلى 30 ثانية فقط، وسيقضى على معاناة 60 دقيقة انتظار وتكدسات للسيارات كان يتكبدها المواطنين يوميا.

وانتهت كافة أعمال النفق، حيث سيقوم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بافتتاحه للتشغيل التجربيبى خلال 72 ساعة، حيث سيكون من أهم محاور المرورية بالمحافظة، وربطها بالطرق الرئيسية على مداخل المدينة، مما يسبب سيولة مرورية داخل الزقازيق.

وأجرت كاميرا "اليوم السابع"، جولة داخل النفق، لرصد الاستعدادات الاخيرة للتشغيل التجريبى، حيث تم الانتهاء من أعمال الانارة والدهانات ووضع البلدورات، قال يسرى راشد رئيس حى اول الزقازيق، أن النفق سيفك الاختناق المرورى حيث ربط منطقة شارع فاروق ومداخل المدنية من هذه الجهة إلى الغرب منطقة وسط البلد والمحافظة ومداخل المدينة من هذه الجهة أيضا، افتا أن كافة الاعمال التشطيبات الاخيرة انتهت بالكامل، منها الإنارة بكشافات الليد والدهانات والبلدورات، تجهيز غرفة غاطس للطوارئ مجهزة بمعدات شفط مياه الأمطار أو أى طارئ، ومتبقى وضع طبقة المازوت التى مقرر خلال أعمال تستغرق يومان أو ثلاثة، ليتم تشغيله فى اليوم الرابع، وهى كمية 40 طن مازوت.

وأشار رئيس الحى، خلال الجولة التى أجراها اليوم السابع داخل النفق، إلى أن مساحته 350 مترا، منها 150 مترا تحت السكك الحديدية و100 متر مداخل مكشوف من كل جهة، وهى نظام 4 حارات مرورية بحيث حارتين بكل جهة.

وتابع المهندس سامى عمر مديرية الإسكان المشرف على تجميل الميدان، أنه من أعمال التجميل بميدان عرابى، اشتملت على ترحيل تمثال الزعيم أحمد عرابى راكب الحصان والتى تجسد وقفته أمام الخديوى، عدة امتار ووضعه على قاعدة رخامية عالية بعد إعادة صيانته، بحيث يكون واضح الرؤية لكل المار من المدنية سوء على السطح أو محطة القطار أو أسفل بالنفق، كما تم عمل مقاعد رخامية وجدارية.

فيما قال المهندس سامى رمضان مدير مشروع نفق عرابى بالشركة المنفذه، أن المشروع نفذ على عدة مراحل تم التغلب على كافة العوائق، التى ابرزها أن النفق يمر أسفل 5 خطوط للسكة الحديد، والأمر الذى كان يتطلب مواعيد محددة للعمل بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية، وعلى مراحل بحيث لا يتم تعطيل العمل على الخطوط جميعها فتم العمل بنظام المراحل بحيث الخط الذى يكون فيه العمل تقوم الهيئة بتحويل مساره وكل مرحلة نقوم بصب السقف وزرع الخوازيق، وبدأنا أسفل الخط " 1، 2، " مرحلة اولى، الخط " 3، 4" مرحلة ثانية، الخط "5، 6" مرحلة ثالثة، وكذلك نقل خطوط الصرف والمرافق التى كانت بموقع الحفر، معربا عن شكره لمحافظ الشرقية، بالقيام بالتنسيق مع كافة الجهات للتغلب على هذه العقبات، والعمل ورديات الانتهاء من كافة.



احد حارات النفق



احد حارات النفق_1



النفق من الداخل



النفق من الداخل_1



انشاء نفق عرابى بالزقازيق



تشطيب النفق



جانب من أعمال النفق



جانب من النفق



رئيس حي اول الزقازيق و العاملين بمشروع نفق عرابي



رئيس حي اول الزقازيق و العاملين بمشروع نفق عرابي_1



مدخل النفق من جهة ميدان عرابي



مهندس سامي رمضان مدير مشروع نفق عرابي



نفق عرابى بالزقازيق