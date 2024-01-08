مصرع 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى 15 مايو

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص وزوجته وابنتهما مصرعهم بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة 15 مايو، بعد اشتعال النيران فى سيارتهم نتيجة لحادث التصادم ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وفور تلقى بلاغ بوقوع حادث مرورى فى الطريق بمنطقة 15 مايو، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق واصطدامه بأخرى ونتج عنه وفاة شخص وزوجته وابنتهما بعد اشتعال النيران فى سيارتهم ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.